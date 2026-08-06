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Saldos de beleza! O creme coreano que deixa a pele mais luminosa está em promoção

Se procura um creme rico em propriedades nutritivas que seja o seu melhor amigo de todos os dias, deixamos-lhe esta sugestão.

Consiga uma pele mais radiante Getty Images

Atualizado a 06 de agosto de 2026 às 10:30

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Se procura um creme hidratante capaz de deixar a pele confortável, luminosa e com um aspeto saudável, o Beauty of Joseon Dynasty Cream é uma das opções mais populares da cosmética coreana. A sua textura rica e cremosa nutre em profundidade sem deixar uma sensação pesada, sendo ideal para quem sente a pele seca, desidratada ou fragilizada.

A fórmula combina ingredientes inspirados nos tradicionais cuidados de beleza coreanos, como a água de farelo de arroz, conhecida pelas suas propriedades iluminadoras, o ginseng, que ajuda a revitalizar a pele, e a niacinamida, um ingrediente apreciado por contribuir para uma tez mais uniforme e radiante. O resultado é uma pele mais macia, hidratada e com um brilho natural.

Beauty of Joseon Dynasty Cream

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Apesar da consistência rica, este creme espalha-se facilmente e pode ser utilizado tanto na rotina da manhã como à noite. Funciona especialmente bem como último passo dos cuidados de pele, ajudando a reter a hidratação e a reforçar a barreira cutânea, deixando a pele protegida ao longo do dia ou durante a noite.

A boa notícia é que o Beauty of Joseon Dynasty Cream está atualmente em promoção na Stylevana, tornando este um excelente momento para experimentar um dos cremes mais elogiados pelos fãs de skincare coreano. Se pretende investir num hidratante nutritivo que alia conforto, luminosidade e uma fórmula rica em ingredientes de origem tradicional, esta é uma oportunidade a considerar.

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