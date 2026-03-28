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Os melhores corretores de olheiras para uma pele luminosa

Disfarçam sinais de fadiga, iluminam o olhar e garantem um acabamento natural - estes são os corretores de olheiras que fazem toda a diferença na rotina de maquilhagem.

pexels-george-milton-6954124.jpg Pexels

Atualizado a 27 de março de 2026 às 19:00

Huda Beauty, #FAUXFILTER Luminous Matte Liquid Concealer

Fornece uma cobertura consistente, de média a alta, com um equilíbrio interessante entre luminosidade e acabamento mate. A textura cremosa adapta-se bem à zona inferior dos olhos, sem acumular em linhas finas. É uma boa opção para quem quer um corretor eficaz para olheiras, mas com um aspeto ainda natural e cuidado ao longo do dia.

Huda Beauty, #FAUXFILTER Luminous Matte Liquid Concealer

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Hourglass, Vanish Airbrush concealer

Altamente concentrado, este corretor exige pouca quantidade para um bom resultado. A cobertura é elevada, mas o acabamento mantém-se polido e uniforme, sobretudo quando bem esbatido. Funciona bem tanto para corrigir olheiras como para iluminar pontos estratégicos do rosto. Ideal para quem gosta de um efeito mais aperfeiçoado, mas sem peso visível.

Hourglass, Vanish Airbrush concealer

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Sephora, Best Skin Ever

Uma opção equilibrada para o dia a dia, com cobertura média a alta e textura leve. Uniformiza o tom da pele, suaviza rídulas e ajuda a disfarçar sinais de cansaço sem parecer excessivo. O acabamento é natural e adapta-se bem a diferentes tipos de pele, sendo fácil de aplicar mesmo sem grande precisão.

Sephora, Best Skin Ever

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Nars, Radiant Creamy Concealer

Um clássico por boas razões. A textura cremosa dá conforto e flexibilidade, permitindo construir cobertura conforme a necessidade. Funciona bem em olheiras, vermelhidões e pequenas imperfeições, com um acabamento luminoso discreto. É particularmente apreciado por não marcar a zona dos olhos e por manter um aspeto fresco ao longo do dia.

Nars, Radiant Creamy Concealer

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Tarte, Corretor Shape Tape

Conhecido pela cobertura total, é ideal para quem quer camuflar olheiras muito pigmentadas. Apesar da intensidade, pode ser usado de forma mais leve se aplicado em pouca quantidade. O acabamento é mate natural e ajuda a criar um efeito visual mais levantado na zona dos olhos, mantendo-se estável durante várias horas.

Tarte, Corretor Shape Tape

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