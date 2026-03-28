Os melhores corretores de olheiras para uma pele luminosa

Disfarçam sinais de fadiga, iluminam o olhar e garantem um acabamento natural - estes são os corretores de olheiras que fazem toda a diferença na rotina de maquilhagem.

Huda Beauty, #FAUXFILTER Luminous Matte Liquid Concealer

Fornece uma cobertura consistente, de média a alta, com um equilíbrio interessante entre luminosidade e acabamento mate. A textura cremosa adapta-se bem à zona inferior dos olhos, sem acumular em linhas finas. É uma boa opção para quem quer um corretor eficaz para olheiras, mas com um aspeto ainda natural e cuidado ao longo do dia.

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Hourglass, Vanish Airbrush concealer

Altamente concentrado, este corretor exige pouca quantidade para um bom resultado. A cobertura é elevada, mas o acabamento mantém-se polido e uniforme, sobretudo quando bem esbatido. Funciona bem tanto para corrigir olheiras como para iluminar pontos estratégicos do rosto. Ideal para quem gosta de um efeito mais aperfeiçoado, mas sem peso visível.

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Sephora, Best Skin Ever

Uma opção equilibrada para o dia a dia, com cobertura média a alta e textura leve. Uniformiza o tom da pele, suaviza rídulas e ajuda a disfarçar sinais de cansaço sem parecer excessivo. O acabamento é natural e adapta-se bem a diferentes tipos de pele, sendo fácil de aplicar mesmo sem grande precisão.

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Nars, Radiant Creamy Concealer

Um clássico por boas razões. A textura cremosa dá conforto e flexibilidade, permitindo construir cobertura conforme a necessidade. Funciona bem em olheiras, vermelhidões e pequenas imperfeições, com um acabamento luminoso discreto. É particularmente apreciado por não marcar a zona dos olhos e por manter um aspeto fresco ao longo do dia.

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Tarte, Corretor Shape Tape

Conhecido pela cobertura total, é ideal para quem quer camuflar olheiras muito pigmentadas. Apesar da intensidade, pode ser usado de forma mais leve se aplicado em pouca quantidade. O acabamento é mate natural e ajuda a criar um efeito visual mais levantado na zona dos olhos, mantendo-se estável durante várias horas.