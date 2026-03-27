Os 5 melhores desmaquilhantes à base de óleo

Eficazes, suaves e cada vez mais indispensáveis, os desmaquilhantes à base de óleo são o primeiro passo para uma pele verdadeiramente limpa, equilibrada e luminosa.

Na rotina de beleza coreana, tudo começa com uma boa limpeza e é aqui que os óleos desmaquilhantes assumem um papel essencial. Leves, eficazes e surpreendentemente versáteis, são capazes de dissolver maquilhagem, protetor solar e impurezas acumuladas ao longo do dia sem comprometer a hidratação da pele. Ao contrário do que ainda se possa pensar, os óleos não pesam nem obstruem: equilibram, suavizam e deixam a pele preparada para os cuidados seguintes. Selecionámos cinco fórmulas que transformam este primeiro gesto num verdadeiro ritual - delicado, sensorial e indispensável.

Sioris: Fresh Moment Cleansing Oil

A textura fluida dissolve maquilhagem, protetor solar e impurezas enquanto preserva a função barreira, deixando a pele suave, luminosa e equilibrada. A fórmula combina óleo de cártamo - rico em ácido linoleico e conhecido por ajudar a regular o excesso de sebo - com óleo de amêndoas doces e óleo de camélia de Jeju, que nutrem e acalmam a pele. Sem óleos essenciais, é particularmente indicado para peles sensíveis ou reativas.

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Anua: Heartleaf Pore Control Cleansing Oil

Um dos óleos de limpeza mais procurados da K-beauty, o Heartleaf Pore Control Cleansing Oil da Anua destaca-se pela capacidade de purificar profundamente a pele sem a agredir. Ideal para peles oleosas ou com tendência a imperfeições, ajuda a remover excesso de sebo, pontos negros e resíduos acumulados nos poros. No centro da fórmula está o extrato de houttuynia cordata, conhecido pelas propriedades calmantes e anti-inflamatórias, combinado com uma seleção de óleos vegetais que hidratam e devolvem luminosidade. A textura leve e confortável proporciona uma limpeza eficaz com uma sensação de frescura imediata.

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Village 11 Factory: Miracle Youth Double Cleanser

Para quem procura simplificar a rotina sem abdicar de eficácia, o Miracle Youth Double Cleanser da Village 11 Factory apresenta-se como uma solução 2 em 1 que combina óleo e espuma num único gesto. Remove maquilhagem, protetor solar e impurezas enquanto limpa profundamente, sem deixar a pele seca ou repuxada. A fórmula integra o complexo V11™, que ajuda a reforçar a barreira cutânea, e glicerina, responsável por manter a hidratação e o conforto da pele. Adequado para todos os tipos de pele - especialmente as mais secas ou cansadas - este desmaquilhante transforma a limpeza num momento prático, eficaz e sensorialmente agradável.

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Meisani: Vitamin E-Raser Cleansing Oil

Eficaz e surpreendentemente suave, o Vitamin E-Raser Cleansing Oil da Meisani cumpre tudo o que se espera de um bom óleo desmaquilhante: dissolve maquilhagem, remove impurezas e deixa a pele limpa, calma e luminosa - sem necessidade de esforço. A fórmula minimalista combina óleo de farelo de arroz, óleo de baobá e óleo de oliveira, ingredientes nutritivos que ajudam a manter a pele hidratada e protegida. Enriquecido com vitamina E, oferece ainda uma ação antioxidante que contribui para prevenir o envelhecimento precoce.

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Klairs, Gentle Black Deep Cleansing Oil

Clássico incontornável da K-beauty, o Gentle Black Deep Cleansing Oil da Klairs continua a ser um dos favoritos para uma limpeza eficaz e delicada. Formulado com óleos naturais de feijão preto, ajuda a equilibrar a produção de sebo enquanto remove maquilhagem e impurezas de forma suave. A presença de óleo de sésamo preto, com propriedades antioxidantes, e de óleo de semente de groselha, rico em vitaminas, contribui para uma pele nutrida e confortável após a limpeza.