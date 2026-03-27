O Easter Egg de K-beauty que vai transformar a rotina de primavera

A primavera chegou e, com ela, aquela vontade quase inevitável de recomeçar. Novas rotinas, novos cuidados e, claro, uma pele com mais luz, mais frescura e aquele glow natural que associamos aos dias mais longos. É precisamente neste espírito de renovação que surge o Easter Egg 2026 da MiiN Cosmetics, um objeto de desejo que vai muito além de um simples ovo de Páscoa.

Easter Egg 2026 VER PREÇO

No interior escondem-se 11 surpresas de K-beauty cuidadosamente selecionadas, com um valor superior a €180, reunidas numa edição limitada pensada para elevar qualquer rotina de skincare. Entre marcas icónicas e nomes virais da cosmética coreana, como Mizon, Klairs ou Purito, este ovo transforma-se numa verdadeira experiência - daquelas que se vivem produto a produto, camada a camada.

Mais do que uma seleção aleatória, o Easter Egg foi pensado como uma rotina completa: inclui desde limpeza a hidratação, passando por proteção solar e até maquilhagem. Um convite a experimentar, descobrir e, quem sabe, encontrar novos essenciais. E há um detalhe que o torna ainda mais especial: dois dos produtos incluídos são novidades absolutas, ainda não disponíveis para compra - o que significa acesso antecipado ao que poderá vir a tornar-se o próximo fenómeno da K-beauty.

Com um design exclusivo, delicado e inspirado na estação das flores, este lançamento é tanto um objeto de coleção como um momento de autocuidado. E, como tudo o que é realmente desejável, há um pequeno aviso implícito: não dura para sempre. Porque, tal como a primavera, este Easter Egg não murcha, mas esgota.