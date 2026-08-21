O tratamento de três passos de que vai precisar para recuperar o seu cabelo depois do verão

Depois de semanas de sol, praia, piscina e lavagens mais frequentes, é normal que o cabelo termine o verão mais seco, áspero e quebradiço. Para quem nota as pontas espigadas, falta de brilho ou fios que se partem com facilidade, apostar numa rotina de reparação pode ser uma boa forma de recuperar a fibra capilar. É aqui que entra o Moncho Moreno Set um sistema profissional pensado para restabelecer os cabelos danificados.

O tratamento segue uma rotina em três passos, começando pelo champô, seguindo para a máscara e terminando com as ampolas. A proposta é cuidar do cabelo de forma mais completa, combinando limpeza, hidratação e tratamento intensivo. A ideia é devolver ao fio uma aparência mais saudável e ajudar a melhorar a sua resistência, especialmente depois dos excessos típicos dos meses de verão.

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A máscara assume um papel importante nesta rotina, sobretudo quando o cabelo perdeu a suavidade e o brilho. Já as ampolas funcionam como o passo de tratamento mais concentrado, pensado para cabelos fragilizados e com tendência para quebrar. Utilizados em conjunto, os três produtos permitem criar um ritual de recuperação capilar em casa, inspirado nos cuidados profissionais de salão.

Se, depois do verão, sente que o cabelo está mais fino, seco ou difícil de pentear, este pode ser o momento certo para reforçar os cuidados. Mais do que tentar disfarçar os danos com produtos de styling, uma rotina dedicada à reparação e à hidratação pode ajudar a melhorar o aspeto dos fios e a recuperar a sensação de cabelo cuidado. O Clandestino Duo surge, assim, como uma opção para incluir no ritual pós-verão e começar a preparar o cabelo para os meses mais frios.