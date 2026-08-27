Têm retinal da nova geração e a dose certa para a sua pele. Porque é que estas cápsulas da Elizabeth Arden se tornaram num novo objeto de desejo

Quando a pele parece aparenta estar mais lisa, uniforme e luminosa, muitas vezes o segredo está numa rotina consistente de cuidados de beleza, mas também em ingredientes com ação comprovada. É precisamente aí que entram novas cápsulas da marca Elizabeth Arden com Retinol. A fórmula combina retinol com HPR, um retinoide de nova geração, além de ceramidas e péptidos, ingredientes associados à renovação da pele, à firmeza e ao reforço da barreira cutânea. A marca indica que o sérum ajuda a reduzir visivelmente linhas e rugas e a melhorar textura e tom.

O que torna este produto particularmente diferente e inovador é o formato monodose. Em vez de retirar o sérum de um frasco que é aberto repetidamente e fica exposto ao ar e à luz, comprometendo a sua ação, cada aplicação está individualmente selada. Segundo a Elizabeth Arden, esta embalagem ajuda a proteger a fórmula e a manter a sua frescura e potência, além de garantir uma quantidade precisa em cada utilização. Ou seja, não é apenas uma questão estética, o formato foi pensado para preservar os ingredientes e tornar a aplicação mais simples.

Cápsulas Elizabeth Arden Retinol + HPR ver preço

O outro ponto forte está na combinação de retinol + HPR. A marca descreve o HPR como uma forma de retinoide de nova geração e afirma que o complexo apresenta uma elevada atividade comparativamente ao retinol tradicional. A fórmula inclui ainda ceramidas, que ajudam a reforçar a barreira de hidratação, e péptidos associados à elasticidade e firmeza. O resultado pretendido é uma pele com um aspeto mais suave, firme e luminoso, sem depender apenas de um efeito imediato de hidratação.

É esta combinação entre ingredientes direcionados, dose individual e proteção da fórmula que transforma as cápsulas numa proposta interessante para quem procura uma rotina anti-idade mais prática. Cada cápsula é aberta no momento da aplicação e o sérum é espalhado no rosto e pescoço. A Elizabeth Arden recomenda começar gradualmente quando se introduz o retinol e utilizar proteção solar durante o dia.