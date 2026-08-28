O perfume que faz a transição perfeita do verão e que tem um toque leve e sofisticado

Entre em setembro com uma fragrância que já não é tão frutada como as de verão, mas também não tem o peso das de inverno. É o equilíbrio perfeito.

À medida que agosto chega ao fim, também começa aquela vontade de trocar as fragrâncias mais leves e cítricas do verão por aromas ligeiramente mais envolventes. No entanto, ainda não é altura de apostar em perfumes demasiado intensos ou quentes, que nos remetem para o inverno. Setembro pede uma fragrância de transição, capaz de manter a frescura dos dias quentes, mas com um toque mais sofisticado e acolhedor que combine com o regresso à rotina e com as primeiras mudanças de estação.

Narciso Rodriguez FOR HER PURE MUSC ver preço

É precisamente aqui que entra o Pure Musc For Her, de Narciso Rodriguez, uma opção que reúne o melhor dos dois mundos. O perfume tem uma sensação muito limpa e elegante, marcada pelo almíscar, mas ganha um lado feminino e delicado através das flores brancas. O resultado é um aroma discreto, mas com presença, perfeito para quem procura aquele efeito de 'cheiro a pele limpa' sem abdicar de uma fragrância sofisticada.

A composição ajuda a perceber porque funciona tão bem nesta altura do ano. O almíscar é o grande protagonista, acompanhado no coração por flores brancas como jasmim, ylang-ylang e flor de laranjeira. No fundo, a madeira de cashmere acrescenta profundidade e uma sensação ligeiramente mais quente. Assim, é um perfume que continua a ser luminoso e fresco nos últimos dias de verão, mas que também consegue acompanhar perfeitamente todo o mês de setembro e os primeiros dias de outono, sem parecer demasiado pesado.