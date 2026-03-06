Os 5 melhores séruns antiqueda

Ajudam a fortalecer o cabelo e a recuperar a densidade que muitas vezes se perde com o tempo.

A queda de cabelo é uma preocupação cada vez mais comum seja por stress, alterações hormonais ou simplesmente pelas agressões do dia a dia. Felizmente, a cosmética capilar evoluiu muito além dos cuidados básicos e hoje existem séruns específicos capazes de atuar diretamente no couro cabeludo, ajudando a fortalecer a fibra capilar e a estimular o crescimento.

The Ordinary, Sérum Multipeptídico para Densidade Capilar

Este tratamento leve, à base de água, combina várias tecnologias ativas que atuam diretamente no couro cabeludo para melhorar a aparência da densidade capilar. Entre os ingredientes-chave destaca-se o complexo AnaGain™, conhecido por ajudar a estimular o folículo capilar e a apoiar um ciclo de crescimento mais saudável. A fórmula trabalha em sinergia para fortalecer o couro cabeludo, criar um ambiente favorável ao crescimento e dar ao cabelo uma aparência visivelmente mais cheia e espessa ao longo do tempo. Vegano e livre de álcool, silicones ou glúten, é uma opção particularmente interessante para quem procura um cuidado eficaz e minimalista.

Pantene Grow Abundant Sérum anti-queda para couro cabeludo... Amazon €13,99

L’Oréal Paris, Elvive Growth Booster Sérum Anti-Queda

Pensado para revitalizar cabelos enfraquecidos, é um tratamento intensivo que atua diretamente na raiz para ajudar a combater a queda e estimular o crescimento capilar. A fórmula integra Aminexil-R, um ingrediente conhecido por ajudar a manter o cabelo ancorado ao couro cabeludo e a prolongar o ciclo de vida da fibra capilar. Aplicado diretamente no couro, este sérum trabalha para fortalecer o cabelo desde a raiz e melhorar gradualmente a densidade capilar.

L'Oréal Paris Elvive Growth Booster Serum anti-queda... Não disponível

Vichy Dercos, Aminexil Clinical R.E.G.E.N. Booster

Entre os cuidados dermocosméticos dedicados à queda capilar, destaca-se pela abordagem científica e eficácia clinicamente comprovada. A fórmula concentrada combina 1,5% de Aminexil - uma molécula de referência no combate à queda temporária - com niacinamida e extrato de gengibre. Esta combinação atua em duas frentes: ajuda a reduzir a queda do cabelo e cria as condições ideais para estimular um crescimento mais saudável. Ao reforçar o couro cabeludo e revitalizar o folículo capilar, o sérum contribui para um cabelo visivelmente mais forte, denso e resistente ao longo do tempo.

Vichy Dercos Aminexil Clinical R.E.G.E.N. Booster,... Amazon €37,95

Kérastase, Genesis Sérum Anti-Chute Fortifiant

Foi concebido para cabelos enfraquecidos com tendência à queda por quebra. A fórmula combina ingredientes poderosos como aminexil, raiz de gengibre, cafeína e células nativas de edelweiss para fortalecer o cabelo e melhorar a resistência da fibra capilar. Aplicado diariamente no couro cabeludo, ajuda a reforçar a barreira protetora natural da pele, estimulando um ambiente saudável para o crescimento. A textura leve em gel facilita a aplicação e permite que o produto seja absorvido rapidamente, deixando o cabelo mais forte, resiliente e visivelmente mais saudável.

Kérastase Genesis, Sérum anti-queda para cabelo fraco... Amazon €31,46

Pantene, Grow Abundant Sérum Anti-Queda para Couro Cabeludo

Desenvolvido para quem procura um cabelo mais denso, forte e volumoso. A fórmula avançada combina o complexo Pro-Vitamínico característico da marca com niacinamida, fornecendo nutrientes essenciais diretamente às raízes. Com utilização contínua, este tratamento ajuda a reduzir a queda do cabelo, a reforçar a fibra capilar e a melhorar a retenção dos fios existentes. O resultado é um cabelo que se apresenta mais espesso, resistente e com um aspeto visivelmente mais saudável - um verdadeiro reforço diário para quem quer recuperar vitalidade e densidade capilar.