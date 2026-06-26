O óleo de noite da Erborian que promete uma pele mais luminosa e bonita ao acordar

As rotinas de skincare noturnas ganharam um novo protagonista: o Skin Therapy da Erborian. Este óleo facial multiaperfeiçoador foi desenvolvido para atuar durante a noite, altura em que a pele entra no seu processo natural de regeneração. A sua fórmula foi concebida para ajudar a reduzir os sinais visíveis de fadiga, deixando a tez com um aspeto mais fresco, luminoso e revitalizado logo pela manhã.

Um dos grandes destaques deste cuidado facial é a sua textura leve e confortável, que combina a nutrição de um óleo com uma absorção rápida, sem deixar sensação oleosa. Adequado para todos os tipos de pele, o Skin Therapy atua em várias frentes ao mesmo tempo, ajudando a melhorar a luminosidade, a uniformidade da pele e os sinais de cansaço acumulados pelo stress, pela falta de descanso ou pelas agressões externas do dia a dia.

Erborian Skin Therapy sérum ver preço

A filosofia da Erborian passa por combinar a inovação da cosmética coreana com a eficácia dos cuidados ocidentais, e este produto é um bom exemplo dessa abordagem. Utilizado como último passo da rotina noturna, funciona como um tratamento intensivo que acompanha o processo de renovação celular durante o sono, contribuindo para uma pele visivelmente mais suave e com um aspeto mais saudável ao despertar.

Para quem sente a pele baça, cansada ou sem vitalidade, este óleo de noite pode tornar-se um verdadeiro aliado. Com uma utilização consistente, ajuda a revelar uma tez mais luminosa, descansada e uniforme, transformando as horas de sono num autêntico tratamento de beleza.