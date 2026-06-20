Pele que irradia beleza! Estes são os segredos para uma maquilhagem de efeito natural

A maquilhagem que está mais em voga é a mal se nota, mas faz o seu trabalho de forma discreta e silenciosa.

A tendência da maquilhagem natural continua a dominar o universo da beleza. Longe das coberturas pesadas e dos contornos demasiado marcados, o objetivo é realçar os traços, uniformizar a pele e criar um aspeto fresco e luminoso, como se não estivesse a usar maquilhagem. O segredo está tanto na escolha dos produtos como nas ferramentas utilizadas para os aplicar, privilegiando fórmulas leves e acabamentos impercetíveis.

O primeiro passo para um resultado natural começa com uma boa base. A CC Cream Doré da Erborian tornou-se um dos produtos mais adorados pelas amantes de beleza graças à sua capacidade de se adaptar ao tom da pele, uniformizando a tez enquanto mantém um acabamento luminoso e extremamente natural.

Erborian CC Cream Doré ver preço

Para aplicar os produtos de forma homogénea, um conjunto de pincéis versátil faz toda a diferença. Os pincéis multifunções permitem trabalhar a base, o corretor, o blush e o bronzeador de forma precisa, garantindo um acabamento profissional sem esforço.

Conjunto de pincéis profissionais ver preço

Para devolver dimensão ao rosto, o Blush Filter Liquid Blush, da Huda Beauty, é uma excelente escolha. A textura líquida funde-se facilmente com a pele, criando aquele rubor saudável que parece surgir naturalmente.

Blush Filter Liquid Blush Huda Beauty ver preço

Complementando o efeito "beijada pelo sol", o Chocolate Soleil Creamy Bronzer Stick, da Too Faced, permite esculpir suavemente os contornos do rosto e aquecer a tez sem criar linhas marcadas. A fórmula cremosa espalha-se facilmente e é ideal para quem procura um resultado subtil e sofisticado.

Too Faced - Chocolate Soleil Stick ver preço

Nenhuma maquilhagem natural fica completa sem umas pestanas definidas. A Lash Sensational Sky High, da Maybelline New York, tornou-se um verdadeiro fenómeno graças à sua capacidade de alongar e separar as pestanas sem criar grumos.

Máscara de pestanas Maybeline Sky High ver preço

O resultado é um olhar mais aberto e expressivo, mantendo a leveza que caracteriza este tipo de maquilhagem. Juntos, estes produtos formam a combinação perfeita para quem procura uma beleza fresca, elegante e intemporal, provando que, muitas vezes, menos é mesmo mais.