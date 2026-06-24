10 deals de beleza para aproveitar no Prime Day da Amazon

As promoções do Prime Day da Amazon estão ao rubro com ofertas que vale a pena aproveitar.

O Prime Day da Amazon é uma das melhores alturas do ano para investir em produtos de beleza premium, gadgets de hairstyling e cuidados de pele que normalmente têm preços pouco acessíveis. Das ferramentas de cabelo mais desejadas aos perfumes icónicos e aos essenciais de skincare, reunimos 10 oportunidades que vale a pena adicionar ao carrinho.

Wella Professionals Invigo Nutri-Enrich Shampoo

Se o teu cabelo anda seco, baço ou fragilizado, este champô nutritivo da Wella é um verdadeiro aliado. A fórmula, enriquecida com bagas de goji e ácido oleico, ajuda a devolver suavidade, brilho e hidratação ao cabelo sem o deixar pesado. Um dos melhores investimentos para recuperar fios danificados após o verão.

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Protetor solar d'Alba em stick

Os protetores solares em stick tornaram-se indispensáveis para reaplicar proteção ao longo do dia, e este bestseller coreano da d'Alba destaca-se pela textura leve e acabamento invisível. Vegano, confortável e perfeito para transportar na mala, oferece proteção elevada sem deixar resíduos brancos ou sensação oleosa.

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Shark FlexStyle

O rival mais sério do famoso Airwrap está com desconto no Prime Day. O Shark FlexStyle seca, modela, dá volume e cria ondas com um único aparelho, reduzindo o dano térmico graças ao controlo inteligente de temperatura. Uma excelente alternativa para quem procura resultados de salão em casa.

Modelador de cabelo Shark FlexStyle ver preço

Dyson Corral

O alisador sem fios da Dyson continua a ser uma das ferramentas mais inovadoras do mercado. As placas flexíveis adaptam-se ao cabelo para uma distribuição mais uniforme do calor, permitindo obter um liso perfeito ou criar ondas com menos agressão para os fios.

Alisador sem fios Dyson Corral ver preço

Mugler Alien Eau de Parfum 100 ml

Poucos perfumes são tão reconhecíveis como Alien. Com notas intensas de jasmim sambac, madeira de cashmere e âmbar branco, é uma fragrância marcante, sofisticada e extremamente duradoura. Uma excelente oportunidade para comprar o formato de 100 ml a um preço mais interessante.

Perfume Alien 100 ml ver preço

Depiladora IPL

A depilação por luz pulsada continua a ganhar adeptos graças à possibilidade de reduzir progressivamente o crescimento dos pelos sem sair de casa. Este modelo em promoção promete milhares de disparos e diferentes níveis de intensidade, adaptando-se a várias zonas do corpo.

Depiladora a luz pulsada ver preço

Vichy Liftactiv Vitamin C Serum

A vitamina C continua a ser um dos ativos mais recomendados pelos dermatologistas para combater sinais de fadiga e perda de luminosidade. Este sérum da Vichy ajuda a uniformizar o tom da pele, melhorar a luminosidade e reforçar a proteção antioxidante diária.

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Escova de limpeza facial elétrica

Uma boa limpeza é a base de qualquer rotina de skincare. As escovas faciais elétricas ajudam a remover impurezas, excesso de oleosidade e resíduos de maquilhagem de forma mais eficaz do que a limpeza manual, deixando a pele mais suave e preparada para receber os restantes produtos.

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Máscara capilar reparadora profissional

As máscaras de tratamento intensivo são essenciais para recuperar cabelo danificado por colorações, ferramentas de calor e agressões externas. Durante o Prime Day surgem frequentemente descontos muito atrativos em fórmulas profissionais normalmente usadas em salão.

Máscara de cabelo Moroccanoil ver preço

Máscara para dormir

Nem só de skincare vive a beleza: uma boa noite de sono é um dos segredos para uma pele mais luminosa e um aspeto mais descansado. Esta máscara de dormir com auriculares Bluetooth integrados bloqueia a luz e permite ouvir música, podcasts ou sons relaxantes sem necessidade de auscultadores adicionais. O design 3D confortável adapta-se ao rosto sem pressionar os olhos, tornando-a ideal para viagens, meditação ou para quem tem dificuldade em adormecer.

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