Carolina Deslandes lança livro: "Precisamos de ser recordados sobre a importância de dizer às pessoas que as amamos"

Por acreditar que não há felicidade onde falta cuidado, atenção e afeto, a Mimosa escolheu o Dia Internacional da Felicidade, que se festeja a 20 de março, para comemorar também, doravante, o Dia do Mimo. A primeira celebração da nova efeméride ficou marcada pelo lançamento, perante uma plateia repleta de crianças entusiasmadas, de Mimo – o amiguinho. A obra infantil conta com texto de Carolina Deslandes, prefácio do psiquiatra Daniel Sampaio e ilustrações do coletivo Poets & Painters.

“Sempre tive uma enorme vontade de escrever um livro. Então, quando a Mimosa me falou da possibilidade de criarmos um com histórias para ajudar a adormecer - cerca de cinco anos depois de termos feito uma canção de embalar -, não só fiquei bastante entusiasmada com a ideia como esta me pareceu o fechar perfeito de um ciclo”, começou por dizer a compositora, à Máxima, na sequência do evento realizado na Biblioteca Municipal Almeida Garrett, no Porto.

Foto: Vasco Mota 1 de 2 / Carolina Deslandes apresenta livro infantil sobre emoções com apoio da Mimosa Foto: Vasco Mouta 2 de 2 / Carolina Deslandes

“O projeto interessou-me, sobretudo, por achar que cada vez mais precisamos de ser recordados sobre a importância de ter tempo e disposição para dizer às pessoas que as amamos e ouvir que somos amados. É imperativo incentivarmos os nossos filhos a usar a imaginação e a inventar os seus próprios universos através das palavras e das imagens. Caso estas lhes faltem, têm de se saber seguros e acolhidos para demonstrar o que sentem, seja alegria, tristeza, desconforto, raiva ou euforia, com gestos. Sermos mimados é isto, entender que tudo aquilo que sentimos faz parte de quem somos e que não há mal nenhum em dividirmos as nossas emoções com os outros”, acrescentou.

A narrativa acompanha Gui, um menino inspirado no terceiro dos quatro filhos da artista, que é também o mais apaixonado pelas horas do conto. “São momentos muito divertidos para todos, mas o Gui fica especialmente feliz, tanto com as histórias que vêm nos livros como com as que invento conforme me vão pedindo. Trata-se de um ritual quase sagrado, durante o qual nos despedimos do dia e das coisas que já não podemos mudar, ao mesmo tempo que nos preparamos para o futuro. Penso sempre que, quando for mais velha, é para estas memórias que quero voltar nos meus sonhos”, rematou.

Foi a partir de episódios do quotidiano familiar que Carolina narrou como Gui, graças à relação com Mimo, o seu amigo imaginário, descobre diferentes sentimentos, aprendendo a reconhecê-los e a dar-lhes significado. A relevância deste processo no desenvolvimento infantil fica claro no prefácio. “A autonomia das crianças assenta na literacia emocional de pais e filhos, para a qual este livro é um valioso contributo. Estou certo de que promoverá muitos momentos de partilha em família, na procura constante de menos medo e mais amor”, escreveu Daniel Sampaio.

Foto: DR 1 de 2 / Mimo – o amiguinho, está à venda online por 13,90€ Foto: DR 2 de 2 / Mimo – o amiguinho, está à venda online por 13,90€

A obra resulta do estudo Os portugueses e os afetos: será que nos entendemos?, levado a cabo pela Mimosa com a curadoria do psiquiatra. Este revelou que as dificuldades na identificação e expressão emocional ainda são uma realidade. “Socialmente, existe uma perceção errada sobre o mimo. Ainda se considera que, a mais, estraga. As evidências científicas, contudo, indicam o contrário. Mimo em excesso não estraga nem destrói nada, apenas contribui para formar adultos confiantes e capazes. Não há nenhuma criança que tenha sofrido por mimo a mais, mas sim adultos com lacunas por mimo a menos. Por acreditarmos que temos a responsabilidade de alimentar as pessoas, não só do ponto de vista nutritivo, mas com carinho e atenção, criamos o movimento ‘Descomplica o Mimo’ para promover uma sociedade e uma cultura de maior empatia. O livro surge como uma ferramenta para auxiliar as famílias a gerar espaço, diariamente, para o afeto e a escuta, porque é nas pequenas rotinas que se constroem relações seguras e felizes”, explicou Beatriz Ferreira, Senior Brand Manager.

Mimo – o amiguinho, está à venda online por 13,90€. Parte das receitas revertem para a Nuvem Vitória, uma associação com 1.300 voluntários que, diariamente, leem histórias a crianças hospitalizadas.