Todas as vezes que Kate Middleton combinou com a filha

Está familiarizada com a expressão “tal mãe, tal filha”? No caso da duquesa de Cambridge e da princesa Charlotte o ditado revelou-se verdadeiro, pelo menos no que toca à roupa. Ambas deslumbraram no passado domingo de Páscoa com vestidos a condizer, porém, esta não foi a primeira vez que as duas se mostraram com conjuntos similares.