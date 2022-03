Princesa Eugenie celebra 32 anos! Saiba qual foi o presente mais inesperado que alguma vez recebeu

Os avós, no geral, são conhecidos por mimar os netos até ao limite. É como se fossem pais de crianças novamente, mas em part-time e sem tantas birras. Como é natural, os membros da realeza não conseguem fugir a esta regra, mesmo que quisessem. E como que para o comprovar, recordamos o presente que a rainha Isabel II, que não olha a despesas, ofereceu à princesa Eugánia, que celebra esta terça, 23, 32 anos, e à sua irmã mais velha Beatrice.

Segundo o site do jornal The Daily Mirror, a escolha da rainha de Inglaterra não foi muito usual. Em 1997, ano particularmente complicado para família real uma vez que a princesa Diana faleceu, Isabel II ofereceu às irmãs a mansão Birch Hall, em Surrey. Porém, as raparigas, que tinham na altura 7 e 9 anos, nunca tiveram a oportunidade de usufruir da casa. Estamos a falar de sete quartos, um campo de ténis, piscina e um jardim perfeito para piqueniques, para não falar da casa de hóspedes acolhedora.

Mansão Birch Hall Foto: Strutt&Parker

Mansão Birch Hall Foto: Strutt&Parker

A propriedade acabou por ser vendida poucos anos depois, por 1,5 milhões de libras, e novamente em 2016, por 4,2 milhões, de acordo com a mesma publicação.