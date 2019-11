Personalidades celebram o lançamento da coleção Giambattista Valli x H&M em Lisboa

Uma passadeira rosa estendeu-se na entrada do Teatro Thalia, em Lisboa, para celebrar o lançamento da coleção Giambattista Valli x H&M em Portugal. O já icónico vestido em tule vermelho e camadas – usado por Kendall Jenner na campanha desta parceria – foi vestido por Luísa Beirão. Já a atriz Isabela Valadeiro, que recentemente se uniu à Máxima num editorial de moda que apresentou a coleção H&M Conscious Exclusive, escolheu o vestido curto rosa-claro que Chiara Ferragni usou na mesma campanha.

Outros embaixadores da coleção, nomeadamente o modelo Luís Borges (que apostou no blazer assertoado com padrão leopardo), Raquel Strada, Joana Barrios e Ricardo Oliveira (com as suas calças em ganga cinzenta tingidas), juntaram-se aos demais convidados num Welcome Pink Cocktail, que se seguiu dauma pré-venda em primeira mão da coleção, finalizando a noite com um jantar ao som de um DJ-set de Vanessa Kokeshi. A partir desta quinta-feira, 7 de novembro, a coleção Giambattista Valli x H&M estará disponível na loja do Chiado, bem como em hm.com.