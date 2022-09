Penélope Cruz e Tilda Swinton deslumbram em jantar da Chanel em Veneza

Até dia 10 de setembro, o Festival Internacional de Cinema de Veneza, em Itália, recebe alguns dos nomes mais importantes da Sétima Arte, entre atores, realizadores, bem como as estreias que vão marcar o ano cinematrográfico. Ao mesmo tempo, a passadeira vermelha é palco para as principas marcas e designers de Moda, que desfilam a cada apresentação de um novo filme.



Precisamente para celebrar a relação da maison Chanel com o Cinema durante esta que é a 79ª edição do certame, a marca juntou convidados como Penélope Cruz, Tilda Swinton e Anna Mouglalis, embaixadoras da Chanel, as atrizes Sadie Sink e Carly-Sophia Davies e ainda os realizadores Darren Aronofsky e Rebecca Zlotowski, entre outras personalidades.

