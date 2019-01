O desafio tornou-se viral em muito pouco tempo e contou com a participação de várias celebridades como Ellen DeGeneres, Tyra Banks ou Viola Davis. O objetivo é confrontar lado a lado as diferenças que sofremos com o passar do tempo, tanto em termos de moda como de aparência, mas também refletir sobre as mudanças que uma década trazem à vida pessoal e profissional de cada um.

Se no caso de algumas estrelas parece que o tempo não passou por elas, outras mostram como 10 anos podem fazer a diferença. Veja na fotogaleria acima algumas das transformações que fazem parte da hashtag.