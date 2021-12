O ternurento vídeo dos primeiros passos do príncipe William

Estávamos em dezembro de 1983 e a imprensa britânica tinha sido convidada para fotografar o príncipe Carlos e a princesa Diana com o seu primeiro filho. Esta era uma das primeiras vezes que o pequeno William aparecia em público, por isso as expetativas não podiam ser mais altas. A família chegou aos jardins do palácio de Kensington, em Londres, perante o olhar atento de um sem número de fotógrafos.

Rapidamente, William é libertado dos braços da mãe e incentivado a andar livremente pelos verdes do palácio, marcando a primeira vez que o faz em público. Com 18 meses, 86 centímetros, 13 quilos e 11 dentes, como descreve o jornalista no vídeo, o príncipe não se habitua imediatamente à presença de tanta gente, procurando mesmo fugir para dentro do palácio. No entanto, incentivado por príncipe Carlos, regressa para descobrir o que se passa e acaba por rir-se, divertido, para os fotógrafos enquanto os pais o observam ao longe. No final da sessão, Diana tem de pegar no filho ao colo para que ele regresse ao palácio com os pais – com pouco mais de um ano, William já estava habituado ao olhar dos fotógrafos.



Veja o vídeo em baixo: