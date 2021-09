Kristen Stewart teve arrepios em filme sobre Diana. "Houve alturas em que senti que tinha de parar"

Numa das suas mais recentes entrevistas, ao LA Times, Kristen Stewart contou como tinham corrido as gravações de Spencer e como se tinha preparado para o papel de Diana.

De acordo com a atriz norte-americana, Stewart quis ter a certeza que a sua performance era orgânica, apesar de ter tido aulas de pronúncia e de postura para retratar Lady Di o melhor possível. Explicou ainda que sentiu a forte presença de Diana enquanto filmava Spencer, embora apenas a tenha descrito como um "encontro paranormal".

Princesa Diana e o seu marido príncipe Charles. Foto: Getty Images

"Em qualquer fotografia ou entrevista que tenha visto sobre ela, há uma energia explosiva no ar que me faz sempre sentir que não sei o que vai acontecer. Mesmo quando ela está a andar na passadeira vermelha, sinto que é um pouco assustador. Isso pode ser apenas uma espécie de projeção, porque todos sabemos o que aconteceu. Mas ela tem simplesmente [a pairar sobre ela] esta sensação de ferocidade. Eu quis transmitir isso. [Ou seja], não há maneira de planear o caos. Apenas se cai nele", contou ao jornal, referindo-se aos sentimentos que experienciou ao estudar Diana, e como foi árduo tornar-se nela para este filme biográfico.

Ainda que Stewart afirme que não viveu nenhuma experiência com o mundo dos "espíritos" durante as gravações do filme, admitiu que teve sentimentos assustadores e de origem espiritual ao filmar Spencer. "Mesmo que estivesse só a imaginar. Houve alturas em que senti que tinha de parar [de representar]".

Diana com os filhos, nos anos noventa. Foto: Getty Images

No final da entrevista, a atriz falou das dificuldades que teve em encarnar Lady Di. "É assustador contar a história de alguém que já morreu e que já se sentia tão 'invadida'", defendeu.

A norte-americana partilhou ainda como foi difícil lembrar-se que a princesa de Gales tinha efetivamente morrido. "Destruía-me constantemente. E isso em si foi espiritual… houve vezes em que ficava "Oh, Deus", quase como se ela estivesse, sabe, a tentar atravessar-me. Foi estranho. E incrível".