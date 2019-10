Jennifer Aniston revela que faz jejum 16 horas por dia

Não é novidade o facto de a juventude de Jennifer Aniston, aos 50 anos, ser invejável, sendo inúmeras as teorias em volta da rotina diária da atriz de Friends para se manter quase exatamente igual desde a estreia da série emblemática. Numa entrevista à Radio Times, Aniston revelou que adotou um regime de "jejum intermitente", também conhecido como a dieta 16:8 (os números representando as horas). "Notei uma grande diferença ao dispensar a comida sólida durante 16 horas", disse.

Embora o regime pareça quase impossível de fazer, pode-se contar com as horas de sono e só adiar um pouco a hora do pequeno-almoço. Teoricamente, poderá comer de tudo, desde que pare pelas 17h ou 18h. Não se sabe ao certo se esta é a chave para um corpo jovem, mas há quem acredite que ajuda a controlar os níveis de açúcar no sangue, impulsiona o funcionamento cerebral e aumenta a esperança de vida. Outros adeptos do jejum preferem o regime de 12 e 8 horas, havendo também quem opte por 10 e 6 horas.

Mas Jennifer também tem o chamado "cheat day", e recompensa os excessos com um sumo de aipo. Além da dieta, a atriz também medita e pratica exercício físico cinco vezes por semana. Reese Witherspoon, que contracena com Aniston na nova série The Morning Show também revelou à Radio Times que "a Jen sabe tanto sobre saúde e fitness que eu recorro sempre a ela, ela é ótima a dar conselhos."