Influenciadora de 20 anos com cancro despede-se em vídeo que se torna viral

Tem apenas 20 anos, mas está a perder uma dura batalha contra um tipo raro de cancro, chamado Sarcoma de Ewing, que afeta os ossos e os tecidos moles em torno destes, principalmente em crianças, adolescentes e jovens adultos. Há três anos que Elena Huelva, influenciadora sevilhana, luta contra a doença, partilhando os seus altos e baixos nas redes sociais.



Recentemente, a jovem decidiu deixar uma mensagem emocionante aos seus seguidores alertando que a sua saúde está a piorar, na sequência de um internamento de última hora em Madrid, avançou o Diario de Sevilla. "As coisas não estão a correr bem", revelou no vídeo, a conter, claramente, as lágrimas. "Encontraram mais sinais da doença na minha traqueia, o que é muito perigoso, como vocês sabem, porque é por onde respiramos. Não preciso de dizer muito mais", explicou, desejando nunca ter de partilhar aquele vídeo. "Quero deixar claro que já ganhei. Por todo o amor e pelas pessoas que tenho ao meu lado, já ganhei", continuou Elena. Uma visão de força e determinação, mesmo que numa cama de hospital e cheia de tubos.





"Aconteça o que acontecer, sei que a minha vida não foi em vão, porque lutei e consegui o que quero", afirmou, referindo-se ao facto de ter contribuído para uma maior visibilidade deste tipo de cancro. "Quero que se lembrem sempre da frase 'Las ganas ganan, para todo', que não precisam de ganhar para saber que já venceram", diz. ""No fim, a vida é viver e levar as memórias que se têm com as pessoas, e eu tenho muitas boas memórias com pessoas maravilhosas e muitas outras coisas. Queria agradecer-vos todo o carinho que sempre me deram", concluiu.

Para além de partilhar a sua luta com o mundo, a sevilhana é ainda autora do livro Mis ganas, ganan.

Nadie nos ha prometido un mañana, vive el presente, no qual eterniza a sua história.