Gal Gadot, a Mulher Maravilha, está no topo da lista das atrizes mais rentávais nas bilheteiras de cinema segundo a revista Forbes. Gadot terá ajudado a vendar US$1,4 bilião (aproximadamente €1,6 bilião) em bilhetes de cinema em todo o mundo e ficou em terceiro no ranking geral, atrás apenas de Vin Diesel, que fez US$1,6 bilião (cerca de €1,3 bilião) por XxX: The Return of Xander Cage e The Fate of the Furious, e Dwayne Johnson, que fez US$1,5 bilião (aproximadamente €1,2 bilião) por The Fate of the Furious, Baywatch e Jumanji: Welcome to the Jungle (que ainda está nos cinemas e continua a adicionar ao total de 2017).

Gal Gadot usou o seu poder nas bilheterias por uma boa causa. A atriz pediu à Warner Bros. para afastar o realizador Brett Ratner, acusado por várias mulheres de má conduta sexual, de trabalhar na sequela de Muher Maravilha, que deverá chegar às salas em 2019.