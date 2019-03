A máscara de beleza que deixa os rostos irreconhecíveis

Kourtney Kardashian publicou ontem uma foto no Instagramn ao lado da sua irmã com a descrição: "A Kim convenceu-me a usar esta máscara facial e sinto-me linda". Mas as irmãs mais pareciam saídas de um filme de terror – de pele esticada e caras congeladas, Kourtney e Kim estavam irreconhecíveis.

A máscara em causa é um tratamento de beleza que tem por base um gel de tratamento coreano intitulado de Hanacure e foi uma das grandes tendências de 2017 – durante a aplicação o rosto fica imóvel e de aparência mais velha, mas depois de retirada a máscara parece deixar a pele radiante, limpa, firme e jovial.