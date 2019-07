15 celebridades que já não nos lembramos que foram casais

A expressão "felizes para sempre" é, na maioria das vezes, algo restrito aos contos de fada, e essas celebridades são prova disso. Algumas estão hoje em novas relações, o que nos fez esquecer de que já estiveram juntos, como Mila Kunis que namorou durante seis anos com o ator Macaulay Culkin e hoje é casada com Ashton Kutcher. Já o ator Ryan Reynolds, hoje casado com Blake Lively, foi em tempos noivo da cantora Alanis Morrisette.

Reunimos quinze dos casais mais improváveis que já estiveram juntos.