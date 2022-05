Truques de beleza: sabe a partir de que idade deve reforçar o colagénio?

Começamos com o mais importante, sem grandes demoras: a partir dos 25 anos, a produção de colagénio começa a diminuir. Sim, assim tão cedo. Sabemos que a probabilidade de nos estar a ler e já ter ultrapassado esta barreira é grande (de outra forma, desconfiamos, não estaria interessado no tema logo à partida). Mas, afinal, porque é que o colagénio é tão importante para a pele? Basicamente, porque a produção adequada de colagénio é essencial para que a pele não perca volume nem firmeza.

Por outras palavras, significa isto que, tendo em conta que a produção de colagénio vai diminuindo com a idade, se quer manter a pele firme e com aquele volume da adolescência por muito e muito tempo, é essencial estimular a produção de colagénio na rotina diária a partir de certo ponto… Após os 25 anos é a altura ideal para começar a introduzir na rotina produtos que estimulam a produção de colagénio, mas se já ultrapassou esta fasquia há muito, lembre-se de que mais vale tarde do que nunca!

Q30 Serum Cells-Antiox, PVP €58 1. Sérum de rejuvenescimento facial

Com alta concentração de vitamina C lipossomal de 30% e vitamina E, este sérum combate o fotoenvelhecimento, favorece a produção de colagénio e elastina e exerce uma ação despigmentante e anti-inflamatória. O resultado? Uma pele uniforme, sem manchas e mais luminosa.

Como aplicar: de manhã, após limpeza da pele, deve aplicar 2 a 3 gotas deste sérum no rosto, sem que a pipeta toque na pele, e massajar suavemente até que seja totalmente absorvido. De seguida, aplique o creme hidratante habitual, seguido do protetor solar.

2. Booster de renovação celular

Graças ao retinol – um ativo que não deve faltar numa rotina antienvelhecimento perfeita –, este booster promove um aumento na produção de colagénio e elastina nas camadas mais profundas da pele, através de uma esfoliação ligeira e contínua. Diminui os sinais de envelhecimento, atenua as rugas superficiais, confere luminosidade e estimula o processo de regeneração celular. E ainda prepara a pele para os produtos seguintes, potenciando os resultados.

Como aplicar: à noite, após limpeza da pele, deve aplicar 4 a 5 gotas deste booster no rosto, sem retirar. Finalize com o Creme Regenerador Q54 para otimizar o resultado (ver número 3).







Q54 Creme Regenerador AHA + Vit. Complex50, PVP €61 3. Creme regenerador

Com textura agradável, este creme combina ácidos para estimular a regeneração epidérmica, diminui as rugas e regenera a pele. Por um lado, o complexo de vitaminas A e E melhora a qualidade da pele renovada e retarda o envelhecimento, graças ao efeito antioxidante deste complexo. Por outro, os AHA ajudam a espessar e a reafirmar a epiderme. Este creme regenerador confere um brilho, textura e elasticidade natural à pele e é altamente recomendado para pele sensível e desvitalizada.

Como aplicar: de manhã e à noite, deve aplicar suavemente o creme no rosto, pescoço e decote, até que seja totalmente absorvido.

4. Sérum para peles sensíveis

Este sérum está formulado para ser o maior aliado contra o envelhecimento e é indicado para peles maduras, sensíveis e desvitalizadas. Ao bakuchiol, um composto de origem vegetal perfeito para estimular a produção de colagénio em peles sensíveis, juntam-se princípios ativos como o ácido hialurónico – outro dos essenciais na rotina antienvelhecimento –, que ajuda a preencher as rugas mais profundas e que confere hidratação à pele. Este sérum incorpora também fator de proteção (SPF 15) para proteger a pele das radiações solares.

Como aplicar: de manhã, após limpeza da pele, deve aplicar suavemente o sérum no rosto, pescoço e decote, até ser totalmente absorvido.







Bónus! Protetor solar diário que previne o envelhecimento da pele



Q50+ Lotion Oilfree + Vitamina E, PVP €31 Recomendado no inverno e imprescindível na primavera, no verão e após qualquer tratamento médico, este protetor solar de uso diário não podia deixar de marcar presença nesta rotina. Além de garantir uma alta proteção contra a radiação UBV e UVA, mantém a pele hidratada. Graças à textura ligeira, absorve instantaneamente sem deixar resíduos de gordura. O melhor de tudo: pode ser usado como base de maquilhagem!

Como aplicar: aplicar uniformemente sobre a pele antes da exposição solar e repetir a aplicação regularmente ao longo do dia.

HYDRO-Light: o segredo da hidratação da pele

Na base desta gama de produtos NAQUA, desenvolvida para proporcionar à pele uma hidratação mais profunda, está um composto comum: o HYDRO-Light. Consiste na molécula de água molecularmente modificada de forma a melhorar a estrutura, estabilidade e, inclusive, a capacidade de hidratação da pele.

Principais funções do HYDRO-Light:

• Aumentar a oxigenação; • Reforçar o crescimento celular; • Aumentar a absorção de ingredientes.

De dentro para fora: pele fresca, natural e resplandecente

O HYDRO-Light é o segredo para a hidratação profunda e duradoura da pele. Previne o envelhecimento da pele, reabastece os tecidos e aumenta a elasticidade e luminosidade da pele. Hidrata desde o interior da pele, com efeitos no exterior, porque esta deve refletir as maravilhas naturais.