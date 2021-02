Rugas + imperfeições? Descubra a gama de cuidados de dupla correção

A verdade é que mais de 40% das mulheres adultas têm imperfeições. Não há como esconder. As causas podem ir da poluição ao stress, da fadiga à dieta desajustada, do desequilíbrio da pele às variações hormonais... As imperfeições deixaram, portanto, de ser uma preocupação exclusiva dos adolescentes, com as borbulhas, excesso de brilho, pontos negros, poros dilatados e vermelhidão a serem cada vez mais comuns em idade tardia. Se somarmos os primeiros sinais de envelhecimento, que começam a marcar o rosto aos 30 anos, temos duas das maiores preocupações a acontecer em simultâneo. E agora? Qual tratar? As rugas ou as imperfeições? E se pudéssemos tratar as duas ao mesmo tempo?

Finalmente, temos a primeira gama antienvelhecimento para a pele com tendência a imperfeições. Esta novidade incrível da Filorga é bem fresca e promete uma pele mais lisa e purificada em apenas sete dias, graças à dupla correção rugas + imperfeições.

Novidades Filorga

Desenvolvida em colaboração com médicos dermatologistas e de medicina estética, a nova gama AGE-PURIFY é a resposta perfeita para a pele mista a oleosa de homens e mulheres com mais de 30 anos. Corrige as rugas e as imperfeições com fórmulas sensoriais e não comedogénicas, com resultados em sete dias!





Poder antirrugas

Complexo HYALURO-YOUTH CX, inspirado na medicina estética

Esta nova gama combina três dos mais poderosos ingredientes ativos antirrugas:

• Efeito de preenchimento: complexo revitalizante único + ácido hialurónico

• Efeito alisante: tripéptido que bloqueia a contração muscular

• Efeito refirmante: glicopéptido de origem natural que potencia o colagénio



Resultado: rugas preenchidas, pele com volume, traços suavizados – sinais de envelhecimento reduzidos Poder anti-imperfeições

Complexo DERMO-RESCUE CX, inspirado na dermatologia

Combina os melhores ingredientes ativos para atuar nas imperfeições:

• Efeito reequilibrante da pele: limpeza profunda e purificante do zinco

• Efeito micropeeling: cinco ácidos que esfoliam suavemente

• Efeito antiborbulhas: extrato purificante que inibe o aparecimento de imperfeições



Resultado: poros fechados, menos vermelhidão, ação matificante, redução dos pontos negros – pele livre de imperfeições

Age-Purify, a resposta completa para rugas + imperfeições

É certo que a pele mista a oleosa envelhece mais lentamente do que uma pele normal a seca, mas é impossível escapar aos efeitos do tempo ou às consequências do uso contínuo de produtos de higiene de rosto que são mais agressivos – normalmente o que usamos para manter sob controlo a pele mista a oleosa, como o ácido azelaico ou o peróxido de benzoílo (BHA).

Para que seja possível corrigir as imperfeições e as rugas em simultâneo, os Laboratórios Filorga criaram uma gama completa que faz uso da fórmula exclusiva Fatores Dupla Correção.

Estes são os quatro novos produtos da Filorga que tornam a pele mais lisa e purificada:





Age-Purify Clean, 150 ml, €24,90 Oito em 10 mulheres consideram-no mais eficaz do que um cuidado de limpeza convencional Passo 1. Age-Purify Clean

Com uma textura em gel de cor verde, este novo cuidado de limpeza transforma-se numa espuma fina enquanto massaja a pele, deixando-a incrivelmente macia após enxaguar. Com uma matriz 3D formulada por três polissacáridos, remove as impurezas e as partículas de poluição da pele.

Aplique de manhã e à noite sobre a pele húmida, massaje suavemente em todo o rosto e enxague com água abundante.

Passo 2. Age-Purify Mask

Com uma textura cremosa de argila verde ultrarrica, hidratante e purificante – que não seca nem causa a sensação de repuxar –, esta máscara contém um extrato natural para reduzir o diâmetro dos poros. É perfeita para absorver o sebo e matificar a pele de forma instantânea e duradoura.

Aplique uma camada espessa em todo o rosto sobre a pele limpa e seca. Deixe repousar por 10 minutos e retire com água abundante. Deve ser usada duas vezes por semana.



Age-Purify Mask, 75 ml, €46,90 Dez em 10 mulheres afirmam que a pele está mais saudável





Age-Purify Intensive, 30 ml, €61,90 Oito em 10 mulheres afirmam sentir mais autoconfiança Passo 3. Age-Purify Intensive

Hidratante, ultraleve, fácil de espalhar e de rápida absorção. Este sérum intensivo e não comedogénico contém na fórmula um extrato botânico que reequilibra a pele de forma duradoura e estimula a produção de uma proteína que inibe a hiperqueratinização, associada aos desequilíbrios da pele.

Aplique em todo o rosto, de manhã e à noite, após a limpeza.

Passo 4. Age-Purify

Também não comedogénico, este novo fluido matificante e hidratante contém na fórmula um ingrediente que funciona como um escudo antiaderente, que protege a pele da poluição e de metais pesados responsáveis pelo aparecimento das imperfeições.

Aplique em todo o rosto, de manhã e à noite, isoladamente ou após o sérum.



Age-Purify, 50ml, €61,90 Oito em 10 mulheres afirmam que a pele está visivelmente mais bonita.