Pura elegância: a lingerie tendência que valoriza corpo e alma

Prémio Máxima Beleza & Perfumes 2023 by Intimissimi

O prémio anual que a Máxima mantém há mais de 30 anos distingue, em várias categorias, os melhores produtos de beleza. Este ano, a cerimónia de entrega do Prémio Máxima Beleza & Perfumes 2023 by Intimissimi vai acontecer a 22 de junho, nos Jardins do Palácio do Marquês, em Oeiras. Neste evento privado, vamos reunir marcas, anunciantes, convidados e amigos para entregar os prémios dos produtos de beleza mais inovadores lançados em 2022. O evento conta, pela primeira vez, com o apoio da Intimissimi, marca do Grupo Calzedonia.

"Somos Italianos / Inspiramos beleza em tudo o que fazemos / Desde a seleção minuciosa dos nossos tecidos / Até à artesanalidade por trás de cada cor e cada peça / Valorizando o corpo e a alma / Ajudamos cada mulher a brilhar / Porque cada mulher é bonita à sua maneira / Para além da funcionalidade, para além da função / Idealizado para a Beleza / The Art of Italian Lingerie" é o mote internacional da marca italiana, fundada em 1996, "criada para transmitir sofisticação e romantismo", para todas as mulheres que procuram conforto, performance e qualidade aliadas à Moda, e que atualmente disponibiliza uma abrangente coleção de lingerie, knitwear e nightwear, para todos os corpos e ocasiões.