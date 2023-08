Prémios Máxima by Intimissimi: sofisticação e empoderamento feminino com a Intimissimi

O prémio anual que a Máxima mantém há mais de 30 anos distingue, em várias categorias, os melhores produtos de beleza. Este ano, a cerimónia de entrega do Prémio Máxima Beleza & Perfumes 2023 by Intimissimi teve lugar a 22 de junho, nos Jardins do Palácio do Marquês, em Oeiras. Neste evento privado, estiveram reunidas marcas, anunciantes, convidados e amigos para dar a conhecer os produtos de beleza mais inovadores lançados em 2022. O evento inesquecível contou, pela primeira vez, com o apoio da Intimissimi, marca do Grupo Calzedonia, e também da Câmara Municipal de Oeiras.

Intimissimi: uma história de excelência

"Somos Italianos / Inspiramos beleza em tudo o que fazemos / Desde a seleção minuciosa dos nossos tecidos / Até à artesanalidade por trás de cada cor e cada peça / Valorizando o corpo e a alma / Ajudamos cada mulher a brilhar / Porque cada mulher é bonita à sua maneira / Para além da funcionalidade, para além da função / Idealizado para a Beleza / The Art of Italian Lingerie" é o mote internacional da marca italiana, fundada em 1996. A Intimissimi foi "criada para transmitir sofisticação e romantismo", e é dedicada a todas as mulheres que procuram conforto, performance e qualidade aliadas à moda. Atualmente, disponibiliza uma abrangente coleção de lingerie, knitwear e nightwear, para todos os corpos e ocasiões.

Um a um, os galardoados foram anunciados e receberam em palco os troféus atribuídos pela Máxima, com especial destaque para o Prémio do Leitor by Intimissimi, um prémio que distinguiu o Melhor Produto para ter Sempre na Carteira, atribuído à Máscara de Argila Vulcânica da marca portuguesa Ignae. Veja todos os vencedores do Prémio Máxima Beleza & Perfumes 2023 by Intimissimi em baixo.

Eis os grandes vencedores do Prémio Máxima Beleza & Perfumes 2023 by Intimissimi (e os produtos que não pode perder):

• Prémio Rosto Perfeito – produtos para o rosto (limpeza): Mousse de Limpeza, Lierac

• Prémio Rosto Perfeito – produtos para o rosto (cuidados diários, limpeza): La Mousse Off/On Foaming Cleanser, Dior

• Prémio Rosto Perfeito – produtos para o rosto (cuidados diários, olhos): Rénergie H.C.F. Triple Sérum, Lancôme

• Prémio Rosto Perfeito – produtos para o rosto (cuidados diários, olhos): Contorno dos Olhos Premier Cru, Caudalie

• Prémio Rosto Perfeito – produtos para o rosto (cuidados diários, olhos): Orchidée Impériale Creme De Contorno De Olhos Com Concentrado Molecular, Guerlain

• Prémio De Corpo e Alma – produtos para o corpo (diários): Paula’s Ibiza Eclectic Body Scrub, Loewe

• Prémio De Corpo e Alma – produtos para o corpo (tratamento localizado): Bodyshock Celluxpert, Mesoestetic

• Prémio Perfume Mais Surpreendente do Ano Fragrância Feminina: Montblanc Signature

• Prémio Perfume Mais Surpreendente do Ano Fragrância Masculina: Armani Code

• Prémio Herói da Maquilhagem – produtos essenciais na nova rotina de make-up (olhos & lábios): Lash Clash Extreme Volume Mascara, Yves Saint Laurent

• Prémio Perfume Mais Surpreendente do Ano (Fragrância Unissexo): Young, Happiness La collection, Eisenberg Paris

• Prémio Serviços em Gabinete – corpo e rosto: Sisleÿa L’Intégral La Cure Anti-Ageing Facial, Sisley Paris

• Prémio Verde – produtos amigos do ambiente: WE STAND for regeneration, Davines

• Prémio Herói da Maquilhagem – produtos essenciais na nova rotina de make-up: Plein Air Complexion Balm, Hermès

• Prémio Herói da Maquilhagem – produtos essenciais na nova rotina de make-up (olhos & lábios): They're Real! Xtreme Precision Liner, Benefit

• Prémio Melhores Ideias para Transformar Cabelos (produtos para cabelos): Silkamino Mega-Moisturizing Shampoo, Drunk Elephant

• Prémio Inovação em Beleza – técnicas e serviços inovadores: Bio-Performance Skin Filler Sérum, Shiseido

• Prémio Serviços em Gabinete (corpo e rosto): Liporedux, Páris Clinics

• Prémio Conquista Máxima: Pierre Fabre

• Melhor Produto para ter Sempre na Carteira – Prémio do Leitor by Intimissimi: Máscara de Argila Vulcânica, Ignae

No primeiro de três dias dedicados ao melhor que o universo da beleza tem para oferecer, a marca made in Italy distribuiu gift bags exclusivos Intimissimi, com um nécessaire e um voucher para um soutien Intimissimi, para que todas as mulheres possam experienciar em primeira mão a sofisticação, vestibilidade e tecnicidade das peças Intimissimi, que valorizam a beleza singular das formas femininas.

A Intimissimi esteve lá:

22 de junho Prémio Máxima Beleza & Perfumes 2023 by Intimissimi 23 e 24 de junho Máxima House of Beauty

A marca de lingerie marcou também presença no já icónico evento Máxima House of Beauty. Nos dias 23 e 24 de junho, em que estiveram presentes mais de 30 marcas e mais de 30 oradores, os visitantes beneficiaram de uma experiência de beleza imersiva com apresentação de novos produtos bestsellers.

Os beauty lovers foram premiados com quatro mil beauty bags (ação que contou com mais ofertas Intimissimi: um scrunchie e um vale de 20% de desconto) e tiveram acesso a quatro workshops e worklabs – entre os quais o slot dedicado ao tema do "Facialismo" e outro dedicado a "Postura e Liderança Feminina". Os visitantes puderam ainda assistir a nove talks únicas sobre temáticas atuais, como dietas e estilo de vida ou saúde mental, e ouvir testemunhos de vida inspiradores.

No decorrer de Máxima House of Beauty, a Intimissimi contou adicionalmente com um espaço e um stand dedicado às mulheres, em que disponibilizou sessões de Bra Fitting, asseguradas por especialistas. A marca ofereceu ainda produtos técnicos Intimissimi e instalou um photocall com uma frase inspiradora de fundo sobre como cada mulher é bonita à sua maneira.

O Prémio Máxima Beleza & Perfumes 2023 by Intimissimi e o evento Máxima House of Beauty deram o mote para três dias memoráveis e disruptivos de celebração da força feminina. Porque a beleza está em cada uma de nós.