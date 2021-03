Os cinco mandamentos da mulher menstruada

5

Não permitirás que o período te pare

Os Queen cantavam, e bem, Don’t stop me now! Todas as mulheres podem, e devem, pegar no verso e cantá-lo a plenos pulmões, sempre que os sintomas do período estiverem a tentar vencer por mais um mês. A nova forma de comunicação de Trifene 400 traz um mantra complementar, que deves ter sempre em mente: Tu és maior que qualquer dor! Não permitas que ela te limite ou que te represente: és mais do que uns dias por mês e mereces estar em plena força todos os dias do mês. Inspira-te e inspira as mulheres à tua volta a serem tudo aquilo que quiserem, sem pausas!