O smartphone do ano é tudo o que desejava. E ainda mais

Por Máxima, 10:54

É como um canivete suíço da comunicação. Dá para ligar, jogar, fotografar, ver televisão, ouvir música e comunicar em todas as redes sociais. Situar o salto tecnológico entre o telefone sem fios e a máquina que hoje trazemos diariamente no bolso não é fácil.

Ultrapassaram-se todas as linhas, reais e imaginárias do alcance do telemóvel. É uma espécie de Inspector Gadget na ponta dos dedos. A forma como se comunica, sim, revolucionou-se com este aparelho. Em casa, no trabalho, na rua e no carro, a sua presença é, mais do que desejada, necessária. A promessa, neste momento, é só uma: não há limites para a evolução. O futuro, esse, chegou agora com o HUAWEI Mate20 Pro.

A comunicação na palma da mão

O objetivo primordial do telemóvel – o de fazer chamadas a partir de qualquer lugar – ganhou extraordinárias proporções nos últimos anos. Hoje, as opções multiplicam-se. Chamadas convencionais, mensagens, emails, chats e videochamadas são o prato do dia e aproximam os indivíduos. Do longe, rapidamente se faz perto. Estamos todos, literalmente, ligados.

Na vida profissional, as videoconferências são também cruciais para manter equipas em sintonia. Tais necessidades exigem uma maior duração da bateria e uma forma rápida e simples de conseguir carregar o telemóvel. A bateria do HUAWEI Mate20 Pro, de longa duração, inclui um sistema de carregamento rápido - em meia hora, consegue carregar até 70%. O telemóvel tem certificação de segurança de sistema de carregamento rápido TÜV. O sistema de carregamento sem fios torna-se, também, uma realidade. E como é na partilha que se faz a comunicação, o HUAWEI Mate20 Pro permite a partilha de bateria com outros smartphones. Basta encostar o telefone com padrão Qi às traseiras do Huawei Mate20 Pro e é ver a magia acontecer.

Memórias desfocadas? Nunca mais!>

No top de preocupações na hora de investir num telemóvel está, inevitavelmente, a qualidade da câmara fotográfica. Não vai sentir a falta de uma máquina fotográfica compacta se estiver perto de um HUAWEI Mate20 Pro. Com um reconhecimento de mais de 1.500 cenários e 25 categorias, a nova função de fotografia assistida por inteligência artificial reconhece objetos e cenas diferentes na mesma foto. As cores, o brilho e o contraste são ajustados automaticamente e com precisão para que consiga o equilíbrio perfeito e resultados dignos de um profissional.

A parceria entre a Leica e a HUAWEI traz o melhor da tecnologia do smartphone e alia-a à qualidade incomparável da marca de máquinas fotográficas. No Mate20 Pro, a câmara tripla Leica assistida por inteligência artificial revoluciona a fotografia em telemóveis. A objetiva principal RGB de 40MP capta maiores detalhes em fotografias do quotidiano, a teleobjetiva de 8MP foca os planos distantes e a objetiva ultra grande angular de 20MP capta na perfeição paisagens e macrofotografias. As fotografias perdem o amadorismo e o destaque. Com a câmara do HUAWEI Mate20 Pro, vai sentir-se fotógrafo profissional nos tempos livres.

Da aldeia global ao quarteirão do lado

A interpretação do termo "aldeia global" tornou-se mais palpável à medida que a tecnologia se foi massificando. Primeiro, era um conceito mais internacional, com o qual não conseguíamos estabelecer ligação. Depois, à medida que a revolução tecnológica se foi desenrolando, o seu significado tornou-se mais percetível. Hoje, a informação chega em segundos a qualquer lugar. Para isso, é crucial o acesso à informação em tempo real. Alertas e subscrições dos meios de comunicação trazem a informação até onde estivermos, sem a obrigatoriedade de esperar pelo próximo noticiário ou pelo jornal do dia seguinte.

A rapidez com que se chega à informação depende do dispositivo que utilizamos. Dispositivos com baixo desempenho demoram a responder. O HUAWEI Mate20 Pro diferencia-se por ter o primeiro duplo processador 7nm do mundo assistido por inteligência artificial. A tecnologia de ponta do processador Kirin 980 melhora o desempenho, a velocidade e a eficiência energética do dispositivo. O reconhecimento facial 3D, a que se alia o touch ID multiplicam a rapidez e a eficiência de acesso ao smartphone.

A inteligência também pode ser bela

A este ponto é irrebatível que os smartphones vieram para mudar a nossa vida. Já não se trata só de comunicação entre pessoas – tudo está, no mundo atual, ligado. É a quebra de fronteiras, a aproximação do Homem e da máquina. A tecnologia está, verdadeiramente, ao serviço das pessoas.

Mas a evolução não se faz só nas características e na capacidade dos smartphones. A HUAWEI tornou o impossível possível com o novo Mate20 Pro, com um telemóvel altamente funcional, com inteligência artificial elevada a outro patamar, mas sem esquecer o fator estético.

Um telemóvel bonito e resistente. O HUAWEI Mate20 Pro é forjado de vidro 3D, com suaves curvas que tornam o seu design mais apelativo. Apresenta-se em três cores, mas o destaque vai para a opção Twilight, em que a luz é refletida na traseira do telemóvel, criando um brilho único. Como a segurança nunca é demais, o modelo é resistente à água e à poeira, e ainda inclui uma textura de vidro especial antiderrapante, que protege o telemóvel das marcas dos dedos. O melhor do design fica mesmo para o fim: no HUAWEI Mate20 Pro, criou-se um quadrado icónico que combina a câmara tripla Leica e um Flash. Tão icónico, que se transforma na assinatura deste novo modelo que, a esta altura, já deveria ter nas mãos.

A vida de fora, lá dentro

Ir ao supermercado depois do emprego e deparar-se com uma enchente, não ter uma folga para tratar dos presentes de Natal, ver um artigo de decoração que adora mas que só se vende no estrangeiro. São pequenos problemas quotidianos, mas que ganhavam grandes proporções por falta de tempo. Atualmente, tudo aquilo que precisa está à distância de um dedo.

Um acesso rápido e sem falhas à Internet é tudo o que precisa para concluir compras, transações, para navegar pelos sites a qualquer hora, em qualquer lugar. O HUAWEI Mate20 Pro diferencia-se como o primeiro smartphone com conectividade de 1,4 Gbps3 LTE Cat.21, suportando velocidades de download por wi-fi até 1.733 Mbps3, o que possibilita ter uma conetividade rápida e sem cortes a qualquer hora, em qualquer lugar. Permite que o telemóvel seja um segundo ecrã de televisão em HD sem problemas de carregamento dos conteúdos, sejam do YouTube, de serviços como o Netflix ou os canais de televisão dos operadores de comunicações.