O minimalismo chegou aos cuidados de rosto!

Quando as rotinas de beleza começaram a cimentar-se como essenciais, eram simples: primeiro, apelava-se ao uso de um creme hidratante. Depois, o desmaquilhante e o esfoliante. A seguir veio o tónico, o sérum, o primer, as máscaras diárias, as máscaras semanais, os cremes SOS,… Com o tempo, cuidar da pele tornou-se uma tarefa longa e difícil de cumprir com rigor.

Mesmo com a utilização dos produtos adequados a cada tipo de pele, algumas mudanças na tua vida podem também alterá-la, como é o caso do sol ou de algumas alterações hormonais, que trazem normalmente manchas para a cara. Até agora, a única solução era adicionar (mais) produtos e (mais) passos a cada rotina. Neste caso, menos é mais!



Rotina 1, 2, 3!

Limpar + Atuar + Hidratar. Já está!





Uma rotina minimalista, quer em passos quer em ingredientes, pode ser a solução que procuravas para uma pele perfeita. A filosofia da Etat Pur é exatamente dar à tua pele apenas o que ela necessita. Nada mais, nada menos.

Pele cansada, baça, com hiperpigmentação? Há dois life savers que resolvem o problema!

A hiperpigmentação, as manchas e as imperfeições são comuns independentemente de teres uma pele oleosa, seca, normal ou mista. A somar, a pele acaba por ficar com falta de luminosidade, um aspeto baço e cansado. Os fatores externos, como a poluição, o ar condicionado, o sol, o tabaco, a alimentação e as rotinas de sono, têm uma grande influência e podem ser potenciadores de uma pele com aspeto cansado, mas o inimigo pode também ser a tua própria rotina!

Se procuras uma pele mais luminosa, com um tom de pele uniformizado e com clareamento de manchas, há dois nomes que precisas de decorar: glabridina e ácido cítrico 26%! São estes os dois ativos puros que transformarão por completo a tua pele, com uma ação concertada no combate às manchas e hiperpigmentações.

A glabridina é um poderoso despigmentante, que aclara as zonas hiperpigmentadas e esbate as manchas castanhas, uniformizando a tez. Extraída da raiz de alcaçuz-da-índia, inibe a tirosinase, responsável pela produção de melanina que, em excesso, produz uma acumulação (as tais indesejadas manchas!).

O ácido cítrico 26% é um boost na luminosidade da pele, com uma ação rápida através da regeneração da epiderme. Com um efeito peeling, conseguido através do ácido da fruta AHA, promove a renovação celular e a eliminação de células mortas. O resultado é uma redução da dilatação dos poros, uma textura menos baça e um aspeto luminoso.

Ao combinares os dois ativos na tua rotina, vais conseguir uma pele livre de imperfeições e com um aspeto radiante!

Necessidades específicas? Rotinas personalizadas!

Uma rotina de skin care não deve ser apenas uma obrigação e um mimetismo. Como bem sabes, não há duas peles iguais, e o facto de uma rotina funcionar com a tua melhor amiga não significa que seja a mais adequada para ti! Este é um dos erros mais comuns em quem "cuida da pele": cuidar com produtos não adequados, com tantos ingredientes que podem mesmo entrar em conflito e causar mais reações adversas que resultados.

Para que a tua pele receba exatamente aquilo que necessita, deves começar por fazer um diagnóstico de pele. Ao contrário de muitos diagnósticos, o da Etat Pur está desenvolvido de forma muito específica, com múltiplas opções para que, no fim, tenhas uma rotina personalizada e minimalista. Cinco minutos a fazer o teste, imenso tempo poupado a cada dia da rotina!

Fizemos o nosso diagnóstico personalizado e garantimos: são cinco minutos a fazer o teste, mas imenso tempo poupado a cada dia de uma rotina minimalista! A rotina Etat Pur está assente em apenas três (sim, só três!!!) passos: limpeza, ativos puros e hidratação. Isto, claro, tendo em conta o teu tipo de pele, os teus hábitos, as tuas imperfeições específicas…

Os produtos para cada rotina podem ser encontrados no site da marca, sempre tendo em conta as necessidades de cada pele, mas também as necessidades de cada carteira! Sim, uma rotina personalizada pode ser minimalista, pode ser eficaz e pode ser acessível! Conhece toda a gama e começa hoje a cuidar verdadeiramente da tua pele.