O alimento rico em proteína e baixo em calorias que não pode faltar na dieta

Queijos há muitos. No entanto, o queijo fresco não só é delicioso como é um campeão em nutrientes e, sobretudo, naturalmente rico em proteína. Com lugar de destaque na dieta mediterrânica, é o queijo mais indicado pelos nutricionistas para quem pretende emagrecer ou simplesmente para quem procura adotar uma alimentação mais saudável e equilibrada.

O alimento reúne proteínas que garantem o bom funcionamento do organismo e que contribuem para a formação dos músculos e para a manutenção da massa muscular. Natural, conta também com a presença de vitamina A, que ajuda a manter a saúde dos olhos e da pele, e de vitamina B12, que contribui para o normal funcionamento do sistema imunitário. É ainda rico em minerais, como fósforo e cálcio, que fortalecem os ossos e os dentes.

E agora… o queijo fresco imperdível

Se é fã de queijo fresco, não vai querer perder a mais recente novidade da Matinal, o cottage. A nova variedade junta-se à gama de queijo fresco da marca, que conta agora com quatro variedades – cottage, meio-gordo, magro e sem lactose. E se nunca provou nenhum destes queijos frescos, não sabe o que está a perder.

Há uma opção Matinal para si:

• Queijo fresco meio-gordo • Queijo fresco magro • Queijo fresco sem lactose • Queijo fresco cottage

O Matinal Cottage é uma opção light, com menos 60% de gordura comparativamente à média de mercado de queijos frescos não light e com poucas calorias. Tem apenas 103 kcal por 100 g e, além de ser apetitosa, é uma opção naturalmente rica em proteína (13 g por 100 g). Além dos benefícios nutricionais, este queijo fresco é ainda um alimento versátil, com um granulado macio, perfeito para barrar e combinar com saladas ou fruta.

Três receitas nutritivas e cheias de sabor com Matinal Cottage

Siga as sugestões rápidas e fáceis para incluir o queijo fresco Matinal Cottage na alimentação diária e saborear receitas repletas de nutrientes e de sabor.

1. Minitortilhas de Matinal Cottage, couve-roxa, cenoura e agrião

Fotografia: Ricardo Polónio. Receita e foodstyling: Rita Amaral Dias Ingredientes

• 1 embalagem de Matinal Cottage • 1 embalagem de minitortilhas de trigo • 1 couve-roxa • 1 cenoura • folhas de agrião a gosto • sementes de sésamo negro • azeite q.b. • vinagre q.b.

Preparação:

1. Corte a couve-roxa em juliana e deixe marinar em vinagre durante alguns minutos. Entretanto, rale a cenoura.

2. Distribua, sobre a minitortilha, uma porção de Matinal Cottage a gosto, as folhas de agrião, a couve-roxa marinada e a cenoura ralada.

3. Polvilhe com sementes de sésamo negro e termine com um tempero ligeiro de azeite e vinagre.

2. Salada de Matinal Cottage, maçã, nozes e romã

Fotografia: Ricardo Polónio. Receita e foodstyling: Rita Amaral Dias Ingredientes

• 1 embalagem de Matinal Cottage • canónigos a gosto • maçã a gosto • nozes a gosto • bagos de romã a gosto • sumo de limão q.b. • azeite q.b.

Preparação:

1. Num prato, disponha os canónigos e finos gomos de maçã.

2. Acrescente várias pequenas porções de Matinal Cottage, pedaços de noz grosseiramente picados e bagos de romã a gosto.

3. Termine com um tempero ligeiro de azeite e sumo de limão.

3. Tostas integrais com cerejas e Matinal Cottage

Fotografia: Ricardo Polónio. Receita e foodstyling: Rita Amaral Dias Ingredientes

• 1 embalagem de Matinal Cottage • tostas integrais finas • cerejas a gosto • amêndoas torradas a gosto • folhas de hortelã

Preparação:

1. Barre cada tosta com Matinal Cottage.

2. Corte as cerejas ao meio, retire o caroço e coloque duas a três metades sobre cada tosta.

3. Polvilhe com amêndoas torradas grosseiramente picadas e termine com uma folhinha de hortelã.

Delicie-se com estas receitas perfeitas para os dias quentes que se avizinham, em que sabem bem refeições leves e frescas. Sem conservantes e com um sabor único, o queijo fresco cottage da Matinal é o aliado perfeito do verão – versátil, ideal para barrar no pão ou em tostas, para combinar com saladas e vegetais ou até mesmo com fruta.

Bom apetite!