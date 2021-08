Mercadona lança um inovador tratamento facial rejuvenescedor

O Kobido é uma técnica milenar japonesa que, durante séculos, constituiu o tratamento favorito das imperatrizes nipónicas. Consiste na realização de uma massagem manual com movimentos lentos e precisos, assim como com manobras drenantes. O resultado é um rosto mais liso, feições mais descansadas e maior luminosidade. Não é por acaso que esta massagem também é conhecida coloquialmente como “lifting sem cirurgia” pela sua capacidade para reafirmar o rosto.

A Perfumaria da Mercadona, sempre atenta e sensível às últimas tendências de cuidado pessoal, traz os benefícios da massagem Kobido através de um programa de beleza adequado para todos os tipos de pele e que contribui para eliminar toxinas e dotar de energia o pescoço e o rosto.

Este programa, My Moment - Beauty, é composto por quatro produtos inovadores e eficazes. Entre eles, destaca-se o Energy Beauty T-Bar, um inovador dispositivo em forma de rolo massajador, encarregado de recriar os efeitos Kobido na nossa pele graças a uma microcorrente que melhora a circulação sanguínea e revitaliza o rosto.

Que benefícios tem uma massagem facial?

A passagem do tempo e o impacto dos nossos hábitos quotidianos vão marcando de modo natural a pele, e o rosto é uma das zonas em que os sinais de fadiga e envelhecimento se tornam visíveis primeiro. Compensar as agressões externas e mimar a derme exige não só produtos eficazes que a protejam e cuidem, como também é importante estimular de forma adequada os músculos da cara para conseguir um aspeto saudável e radiante.

As vantagens das massagens faciais estão justamente na sua capacidade para alisar, reafirmar e relaxar a tensão da pele, ao mesmo tempo que reduzem de forma notável o nosso nível de stress.

No kit My Moment, o massajador também vem acompanhado de três cosméticos que potenciam a sua utilização e contribuem para que a pele tenha um aspeto radiante e bonito.

Tratamento facial My Moment

O protocolo My Moment conta com quatro passos que podem ser levados a cabo tanto de manhã como à noite ou, inclusive, em ambos os momentos do dia.

Eye Rescue Booster A zona que rodeia os olhos é uma das partes do rosto mais delicadas e na qual cedo se percebem os sinais da idade. Por isso, é recomendável cuidá-la com um produto específico a partir dos vinte e cinco anos. O Eye Rescue Booster é um contorno de olhos com efeito lifting dermotensor, capaz de descansar o olhar graças a uma fórmula eficaz que contém gérmen de trigo, milho e alga hidrolisada. Como usar? Aplicar de manhã e à noite sobre a pele limpa e seca.

Espalhar uma pequena quantidade sobre as zonas a tratar (papos, olheiras, pálpebras e pés de galinha).

Fazer uma massagem suave desde o canto interno do olho até à extremidade contrária.

Finalizar dando pequenos toques na área com a ponta dos dedos.

Pure Water Essence Os tónicos ou séruns são cosméticos indispensáveis para o cuidado da pele, sendo uma das grandes apostas para o verão também pelo seu efeito refrescante. Pure Water Essence é um recuperador cutâneo de efeito energizante, elaborado à base de água purificada e Aloe vera. É um passo extra na rotina de beleza que funciona como sérum ativador, ajudando no perfeito funcionamento do dispositivo T-Bar. Como usar? Humedecer um disco de algodão com Pure Water Essence (utilizar a quantidade necessária para abranger toda a superfície da pele) ou aplicá-lo diretamente com a ajuda dos dedos.

Fazer várias aplicações, caso necessário.

De seguida, utilizar o Energy Beauty T-Bar para levar a cabo a massagem facial.

Energy Beauty T-Bar Os dispositivos vibratórios são ferramentas totalmente indolores de cuidado pessoal que, além de rejuvenescer e revitalizar a pele do rosto, ajudam a integrar na rotina de beleza um momento agradável e relaxante. A Energy Beauty T-Bar é um inovador dispositivo que, através da sua vibração, cria uma microcorrente ao entrar em contacto com a pele, de modo a melhorar a circulação sanguínea, proporcionar luminosidade, revitalizar o rosto e relaxar a tensão cutânea. É elaborado com metal hipoalergénico banhado a ouro de 24 quilates. A sua forma ergonómica adapta-se ao contorno facial e facilita a utilização. Na extremidade oposta à barra de massagem, conta com um acabamento de germânio para ativar pontos de acupressão no rosto e incidir nas rugas mais visíveis. A roda de ligação permite regular a intensidade do dispositivo em dois níveis: Baixa intensidade: efeito drenagem. Deslocação suave até atrás dos ouvidos e nos olhos, desde o canto interno do olho para o exterior.

Alta intensidade: efeito lifting e ativação. Energizante, efeito push up, ativação microcirculatória e drenagem de papos e olheiras. Como usar? Fazer movimentos ascendentes e para fora por zonas. Começar pelo pescoço e insistir no contorno facial, desde o centro até às extremidades.

Acabar na testa e na área dos olhos para tratar papos e olheiras e levantar as pálpebras.

Pode ser utilizado tanto por homens como por mulheres a partir dos vinte e cinco anos.

O tempo mínimo de aplicação é de três minutos.

O metal produz um efeito frio agradável e relaxante.

É possível que, durante as primeiras utilizações, se experimente uma sensação de formigueiro, que desaparece quando o rosto se habitua ao efeito da vibração.

Sublime Elixir As texturas leves são atualmente mais procuradas do que nunca pela sua capacidade para hidratar e cuidar da pele sem oleosidade. Além disso, transformam-se numa opção ideal durante os meses de calor. Um rosto cuidado e liso tem um aspeto mais bonito, se possível, quando lhe proporcionamos um toque acetinado. Sublime Elixir é um revitalizador ultra-glow para rosto e pescoço, que se constitui como o acabamento perfeito do ritual My Moment Beauty. Como usar? Uma vez agitado o produto, e com a ajuda do doseador, aplicar 2 a 3 doses sobre a pele limpa e seca.

A recomendação é aplicar pela manhã para efeitos mais visíveis.

Massajar suavemente pelo rosto e pescoço até à sua total absorção.

O kit My Moment - Beauty é uma edição limitada que estará disponível na Perfumaria de todas as lojas Mercadona de Espanha e Portugal a partir de 21 de julho. O dispositivo Energy Beauty T-Bar funciona com uma pilha AA (não incluída na caixa) e pode ser utilizado com a Pure Water Essence ou com qualquer outro creme, sérum ou óleo que facilite o seu deslizamento.