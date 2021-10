Hiperpigmentação: é tempo de eliminar todo o tipo de manchas na pele

Tem manchas escuras na pele? Saiba que não está sozinha. A hiperpigmentação no rosto é uma das principais preocupações de beleza das mulheres, sobretudo depois de dias de praia, piscina, sol e muito calor, chega a hora de encarar o espelho de frente e atacar o problema pela raiz. A boa notícia? Saber que temos do nosso lado a ciência, com um tratamento inovador e resultados que se veem desde as primeiras semanas – e que se mantêm a longo prazo.

O novo dermamelan® é o mais recente método lançado pela mesoestetic® para a atenuação e controlo das manchas. Este tratamento é a solução eficaz para eliminar manchas e evitar o reaparecimento de novas manchas.

Hiperpigmentação: o que é?

Não estamos a falar daquelas sardas encantadoras que dão graça ao rosto, mas de manchas escuras causadas pela superprodução de melanina distribuída na pele de forma desigual. Apesar de, geralmente, inofensivas, manchas há muitas e são vários os fatores que as desencadeiam – da predisposição genética ao envelhecimento cutâneo, das mudanças hormonais aos medicamentos fotossensibilizadores ou, principalmente, como resultado da exposição solar. Compreender o que é a hiperpigmentação, como tratá-la e preveni-la são os primeiros passos para ter a tez maravilhosa que merece.

Conte com o melhor expert Especialista em despigmentação há mais de 30 anos, e líder mundial em cosmética e medicina estética, a mesoestetic® ganhou estatuto de referência global nesta matéria. Depois de vários anos de investigação, aliada à experiência e à aplicação de novas tecnologias, a marca lança o novo dermamelan®. Este método está na vanguarda da despigmentação tópica para manchas cutâneas de origem melânica e tem duas patentes registadas: uma nova molécula sintetizada in house e um complexo de ingredientes ativos.

Tratamento a 360 graus

Ao contrário de outros procedimentos antimanchas, dermamelan® não só atua sinergicamente sobre o pigmento acumulado na superfície cutânea como vai à raiz celular do problema, para renovar a pele de forma gradual e controlada. Só assim o resultado é mais eficaz e duradouro para o cliente.

Método único e abrangente com dupla ação

1. Ação corretiva intensiva Elimina eficazmente as manchas, ativando a renovação celular

2. Ação reguladora da produção excessiva de melanina Reverte os processos celulares e inibe o reaparecimento de novas manchas

Cereja no topo do bolo? É um poderoso antienvelhecimento, pois ao renovar a pele também atenua as rugas e linhas de expressão.

Passo a passo, rumo a uma tez uniforme

Neste combate mancha a mancha, o tratamento dermamelan® divide-se em duas fases:

A primeira, no consultório médico, onde, após um diagnóstico adequado, são aplicadas duas máscaras com ação despigmentante intensiva.

A segunda de tratamento em casa, após 48-72 horas, que consiste na aplicação diária de um pack de três produtos, durante quatro meses.



melan recovery Bálsamo calmante e recuperador que reduz a sensibilidade e devolve o conforto à pele após o tratamento médico. Proporciona uma sensação de alívio imediato e reforça o sistema de defesa cutâneo.









mesoprotech® melan 130 pigment control A proteção solar muito alta, testada contra a radiação UVB e UVA, vem duplicar a proteção mínima exigida em fotoprotetores 50+. Ajuda a regular a síntese de melanina e tem uma ação preventiva antimanchas. A textura com cor confere à pele um tom natural impercetível e é resistente a água.









dermamelan® treatment Este creme completa a ação despigmentante do método dermamelan®. A utilização contínua diminui e controla as manchas de origem melânica localizadas no rosto, evitando o reaparecimento das manchas.









Antes e depois: palavra de Inés Sastre!

A alta satisfação dos clientes fala por si. Que o diga a top model internacional Inés Sastre, imagem de marca do dermamelan®, que sentiu na primeira pessoa os resultados do tratamento e o recomenda vivamente a todas as mulheres que sofrem da mesma condição: "Já tive vários tratamentos de despigmentação antes, mas nenhum com resultados tão espetaculares. Além disso, a minha pele parece mais jovem e mais hidratada. Eu recomendo definitivamente dermamelan®."

"Outro benefício adicional de ter sido submetida a dermamelan® é que agora sou superconsistente com a minha rotina de beleza e tomo muito melhor conta de mim mesma. Um produto imprescindível na minha mala agora é o mesoprotech® melan 130, o protetor solar é agora um produto indispensável na minha rotina", conta Inés Sastre. Se ainda restarem dúvidas, basta ver os resultados, que não foram modificados digitalmente.

Felicidade aqui tão perto

Se a escolha é ter uma pele à prova de mancha, encontre o tratamento num dos centros médicos de referência mais próximos de si. Acrescente aos cuidados diários a eficácia profissional e conquiste a pele com que sempre sonhou.