Há uma loja em Portugal que está a revolucionar o conceito de beleza. Veja o makeover inacreditável das leitoras Máxima

Imagine um espaço único em Lisboa onde pode mudar o look da cabeça aos pés e sentir-se mais bonita e confiante. Não é um sonho. É real. Tenha acesso às melhores marcas e serviços, cuide da pele, do cabelo, faça as unhas e renda-se às fragrâncias ultrassedutoras na nova loja da Perfumes & Companhia do Centro Comercial Colombo, em Lisboa. Inaugurado a 18 de maio, o espaço foi totalmente renovado e está a conquistar os amantes do mundo da beleza.

Mas não foi só a Perfumes & Companhia do Colombo que mudou de visual... No dia 3 de junho, para celebrar a abertura da loja, a Máxima juntou-se à Perfumes & Companhia para oferecer um extreme makeover a três leitoras Máxima, que tiveram oportunidade de se submeter a uma transformação radical que envolveu cabelo, maquilhagem e styling.

O poder de um extreme makeover. Tem coragem?

Ana Costa, Luciana da Silva e Carolina Raposo venceram o desafio Máxima x Perfumes & Companhia, com frases originais que explicavam porque deveriam ser as grandes vencedoras do desafio, incluindo as palavras "Máxima" e "Perfumes & Companhia". As três leitoras selecionadas pela stylist Marina Sousa receberam um voucher de €500 euros para utilizar na Perfumes & Companhia, válido até 25 de agosto de 2023, um brinde Máxima e foram ainda as protagonistas de um vídeo de extreme makeover.

"Acreditamos que faz todo o sentido este tipo de ações para inaugurar esta nova loja. Aliás, temos uma área dedicada a serviços em que o cliente pode ter esta mudança transformadora para que saia daqui no seu melhor", contou Isabel Costa Cabral, diretora de marketing da Perfumes & Companhia. "As três vencedoras são a prova viva deste novo mundo de beleza que apresentamos", acrescentou.

"Este tipo de iniciativas é extremamente importante para elevarmos a autoestima. Cuidar de nós, dos outros e saber que podemos fazer a diferença no dia de alguém tem um sabor muito especial", partilhou Marina Sousa, stylist convidada pela Máxima que deu vida a este extreme makeover.

À chegada Ana, Luciana e Carolina foram prontamente recebidas pelas consultoras de beleza da Perfumes & Companhia, que diariamente fazem da sua missão enaltecer os atributos dos clientes que entram na loja.

Embora em diferentes etapas das suas vidas, entusiasmadas e cheias de coragem, as vencedoras entraram neste universo de beleza com vontade de embarcar numa nova etapa de autocuidado e autoestima.

Transformar o estilo de vestir, sobretudo deixar para trás os jeans e as T-shirts, e mudar o cabelo foi o grande objetivo da professora de Inglês Ana Costa, de 41 anos, quando decidiu inscrever-se no extreme makeover.

Já para a investigadora química, Luciana da Silva, de 32 anos, a vontade de fugir da rotina e de se mimar foi a grande motivação: "Queria muito mudar e nesta fase da minha vida pensei que seria ótimo arriscar e participar."

Carolina Raposo, com apenas 22 anos e a dar os primeiros passos na carreira de marketing, viu no desafio "uma oportunidade de transformação para entrar numa nova fase da vida".

Ao longo da transformação, com a escolha individualizada de outfits por Marina Sousa, mudança do cabelo e maquilhagem, os espelhos da loja foram cobertos e as vencedoras do passatempo esperaram expetantes pelo resultado final, que não desiludiu. "Superou as expetativas!" foi o consenso.

Até ao dia do evento, a stylist teve somente acesso às frases das participantes, com as "razões" para serem as grandes vencedoras do desafio, e posteriormente às fotografias. Nada que impedisse Marina Sousa, pela sua experiência profissional e olho clínico, de desvendar a personalidade e o estilo de cada uma.

"Todos nós temos pontos fortes a trabalhar e todos nós temos beleza", afirma Marina Sousa. "Qualquer transformação é extremamente desafiante, sobretudo quando não conhecemos as vencedoras e temos muito pouca informação até ao dia do evento. Tivemos muita sorte com as três vencedoras que mostraram uma disponibilidade enorme e muita coragem", sublinhou a stylist.

Extreme makeover: o veredito final de Ana, Luciana e Carolina

"Superou as minhas expetativas 200, 300, 400… não estava nada à espera que fosse assim. Foi um dia maravilhoso, lindo, adorei. Só posso agradecer a todos pelo excelente trabalho que fizeram", Ana Costa.

"Combinou bastante com aquilo que eu esperava, adoro a maquilhagem, o cabelo e a roupa. Sinto-me eu mesma, só que ainda melhor", Luciana, de forma triunfante.

"Estou completamente fora da minha zona de conforto, mas ao mesmo tempo sinto-me confortável e confiante. Sinto-me bonita e diferente", Carolina Raposo.

Nova loja tem tudo o que procura

Com marcas acessíveis e high end, must-haves de maquilhagem, cremes e perfumes de marcas exclusivas... Acredite, tudo o que procura está aqui.

A Perfumes & Companhia do Centro Comercial Colombo sofreu uma total transformação. Agora conta com uma dimensão de 600 m2 e apresenta as melhores marcas de luxo, como La Prairie, Dior, Chanel e Hermès, e ainda perfumes-nicho de marcas como Balenciaga, Juliette Has a Gun e Bottega Venneta.

Na nova loja, os clientes podem ainda usufruir de novos serviços de cabeleireiro, manicure e pedicure, tratamentos de rosto e maquilhagem – personalizados aos gostos e necessidades dos clientes –, diagnóstico de pele e diagnóstico de couro cabeludo através de equipamentos de beauty tech especializados, serviço de engraving e personalização de presentes – que inclui gravar um nome ou mensagem num frasco de perfume, por exemplo. Na nova loja Perfumes & Companhia, encontra também caixas de luxo e fitas sofisticadas para realizar o embrulho e ainda cartões-presente diferenciados feitos pela talentosa jovem ilustradora Mariana Rio.

A pensar em todos os clientes, a nova loja Perfumes & Companhia no Colombo tem, além de uma vastíssima oferta de perfumes, "coleções para os mais sofisticados amantes de perfume", com marcas como Aqua di Parma e Tom Ford ou coleções especiais – "mais premium, dentro das marcas tradicionais de perfumaria", disse à Máxima Isabel Costa Cabral, diretora de marketing da Perfumes & Companhia.

Para o cabelo encontra na Perfumes & Companhia marcas como Kérastase, Philip B ou Redken e acessórios de cabelos, como secadores, stylers ou escovas. Já na categoria de home estão disponíveis perfumes para casa de marcas como Granado e Castelbel.

"Contamos com novas marcas icónicas como Armani Beauty desde a abertura e maquilhagem da Dolce & Gabbana e Carolina Herrera (disponíveis no final do ano), e também marcas com um posicionamento mais jovem e complementares à oferta tradicional como Urban Decay ou iT Cosmetics", mencionou a diretora de marketing.

"Pretendemos elevar a experiência em perfumaria. Queremos vender beleza com serviço, de forma conveniente. Queremos ser um espaço para agradar e servir o nosso consumidor, para que encontre tudo para dar o melhor de si", explica Isabel Costa Cabral à Máxima.

