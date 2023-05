Desafio Máxima x Perfumes & Companhia: ganhe uma extreme makeover e um voucher de €500!

Pára tudo. A nova loja Perfumes & Companhia no Centro Comercial Colombo já abriu com um conceito de beleza totalmente inovador. E não faltam surpresas! Para celebrar a abertura da nova loja, a Máxima juntou-se à Perfumes & Companhia e preparou um desafio com ofertas imperdíveis para as suas leitoras.

Mude de visual com a Máxima

Extreme Makeover Perfumes & Companhia

E se lhe disséssemos que, além da oportunidade de ganhar produtos de beleza, se pode candidatar a uma extreme makeover com a stylist convidada Marina Sousa?

Para participar, basta preencher este formulário, até 24 de maio às 13h, com uma frase que contém obrigatoriamente as palavras "Máxima" e "Perfumes & Companhia", a explicar porque deve ser selecionada para este desafio. Na sua participação deve juntar também o nome, a data de nascimento e o número de cartão de cidadão. Leia o regulamento completo, aqui.

Serão escolhidas três vencedoras para se submeterem a uma mudança de visual no dia 3 de junho na nova loja Perfumes & Companhia do Colombo, que inclui styling de cabelo, makeup e guarda-roupa pelas mãos dos melhores profissionais.

As leitoras vencedores do desafio, selecionadas pela stylist Marina Sousa, recebem um voucher de €500 euros para utilizar na Perfumes & Companhia, válido até 25 de agosto de 2023, um brinde Máxima e serão ainda protagonistas de um vídeo makeover publicado na Máxima.

"Uma verdadeira transformação! Ao ganharem este desafio poderão ser a prova viva deste novo mundo de beleza que apresentamos. Queremos ajudar a que se transformem para que se sintam ainda melhor na sua pele", afirma Isabel Costa Cabral, diretora de marketing da Perfumes & Companhia, desvendando o que as clientes podem esperar desta oportunidade única.

Descubra as novidades da nova loja Perfumes & Companhia

Num único espaço vai poder encontrar marcas icónicas e exclusivas de maquilhagem, os melhores perfumes e produtos de haircare, e serviços de estética como cabeleireiro, manicure ou threading. A nova loja da P&C conta com um espaço mais moderno, mais luxuoso e mais bem organizado para uma navegação e experiência de compra mais agradável.

"O Colombo é um dos maiores centros comerciais do país e, consequentemente uma das nossas lojas principais e já estava algo envelhecida. Fazia sentido atualizar o espaço para ser a melhor expressão da Perfumes & Companhia", explica a diretora de marketing da Perfumes & Companhia.

Totalmente renovada, com muitas novidades no que diz respeito a serviços e marcas de beleza, a loja é maior do que a anterior – mais de 600 m2 – e é composta por três grandes áreas. Logo à entrada, encontra a zona dedicada à maquilhagem acessível e a novas categorias como haircare e home. A segunda zona está reservada a marcas que apostam na beleza natural, clean, com posicionamento de dermocosmética ou propostas de beautytech. Na terceira zona, o cliente é apresentado ao melhor da perfumaria seletiva.

Marcas icónicas e exclusivas que não pode perder

"Contamos com novas marcas icónicas como Armani Beauty desde a abertura e maquilhagem da Dolce & Gabbana e Carolina Herrera (disponíveis no final do ano), e também marcas com um posicionamento mais jovem e complementares à oferta tradicional como Urban Decay ou iT Cosmetics", diz a diretora de marketing.

Entre as marcas exclusivas disponíveis na loja do Colombo, destacam-se a Eisenberg, Biossance, Makeup Factory, Mercedes Benz e Juliette has a Gun.

Marcas exclusivas da Perfumes & Companhia

• Eisenberg • Biossance • Makeup Factory • Mercedes Benz • Juliette has a Gun

Perfumes para todos

O universo da perfumaria é marcado pela variedade. A pensar em todos os clientes, a nova loja Perfumes & Companhia no Colombo tem, além de uma vastíssima oferta de perfumes, "coleções para os mais sofisticados amantes de perfume", com marcas como Aqua di Parma, Hermès, Tom Ford ou coleções especiais – "mais premium, dentro das marcas tradicionais de perfumaria", desvenda Isabel Costa Cabral.

Na categoria de home estão disponíveis perfumes para casa de marcas como Granado ou Castelbel.

Cuidar do cabelo

Na zona dedicada aos cuidados capilares encontra marcas como Kerastase, Philip B ou Redken e acessórios de cabelos: secadores, stylers ou escovas. Além de uma área com serviço de cabeleireiro.

Serviços disponíveis na nova Perfumes & Companhia:

• Cabeleireiro • Maquilhagem • Cuidados de rosto • Manicure • Pedicure • Threading

O presente perfeito

A Perfumes & Companhia quer fazer parte dos momentos especiais dos clientes e, por isso, preparou uma área exclusiva de gifting na nova loja, na qual pode personalizar os seus presentes, tornando-os ainda mais especiais: seja pela gravação de nomes ou mensagens nos próprios frascos, pela personalização com uma mensagem num cartão de edição limitada da artista gráfica Mariana Rio ou mesmo pela junção de alguns charms que tornam cada presente único.

Aceita o convite?

Para Isabel Cabral Costa, o objetivo é claro: "Pretendemos elevar a experiência em perfumaria. Queremos vender beleza com serviço, de forma conveniente. Queremos ser um espaço para agradar e servir o nosso consumidor, para que encontre tudo para dar o melhor de si."

