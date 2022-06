Fique (só) com o melhor do sol

Longe vão os anos de total imprudência, em que valia tudo para desfilar com a pele dourada. Se é verdade que um bonito bronzeado continua a ser um dos maiores aliados da beleza, já não é preciso arriscar a pele – literalmente. A regra de ouro é usar proteção solar – no verão e durante o ano inteiro – para escudar a pele dos danos provocados pelos raios solares.

O segredo é escolher a nova linha de protetores solares da MartiDerm, cuja fórmula única e exclusiva, além de garantir proteção total, é a especialista número um no cuidado e hidratação do rosto. E se a combinar com as ampolas da marca? A sua pele vai ficar eternamente agradecida.

Há um antes e um depois da Sun Care

Sun Care não é só uma nova gama de protetores solares da MartiDerm. É a primeira linha de fotoprotetores que se ativam com a radiação UV. Sim, leu bem. Na sua fórmula, a marca incluiu nada mais nada menos do que uma tecnologia verdadeiramente revolucionária: a Photo Active Shield Tech®. Graças a esta novidade,



os produtos UV BOOST Active (D) SPF50+ e SPF30 da linha apresentam uma exclusiva combinação de filtros solares que, em conjunto, são ativados pela exposição ao sol, aumentando o seu nível de proteção com menos concentração de filtros solares. Trocado em miúdos, quando os cremes são expostos ao sol, o índice de proteção aumenta – em vez de se degradar ou de perder o seu efeito, como acontece com a maioria dos protetores solares convencionais.

A tecnologia Photo Active Shield Tech® ainda oferece cuidado extra e proteção de largo espectro contra as radiações UVA, UVB, IV e luz azul. O mérito é de dois ingredientes ativos inovadores: o extrato de chicória, que, à semelhança da vitamina D, promove a renovação da pele e previne os sinais de envelhecimento e o extrato de cacau (premium e sustentável), que protege a pele dos danos causados pela luz azul.

Família Sun Care: todos diferentes, todos iguais

Não há desculpas para não dar à sua pele a proteção e o cuidado que ela merece. São quatro os fotoprotetores faciais da gama Sun Care.

Todos diferentes para responder às necessidades de diferentes tipos de pele.

UV BOOST - Active [D] Fluid SPF 50+ e Active [D] Fluid SPF 30 Com ativos hidratantes, antioxidantes e reestruturantes, são adequados para todos os tipos de pele.



PVP €25,65

DEFEND BOOST - Mineral [D] Fluid SPF 50 Com filtros minerais (0% de filtros químicos) e sem perfumes, é especialmente indicado para peles sensíveis. Os ativos hidratantes, antioxidantes e prebióticos estimulam as defesas naturais da pele e combatem as agressões externas. Proteção sem resíduos brancos na pele.



PVP €25,65

TAN BOOST - BRONZE [D] Fluid SPF 30 Com agente ativador da melanina (Melanin Active) potencia e prolonga o bronzeado para um resultado radiante e duradouro. Ideal para todos os tipos de pele, contém ativos hidratantes e antioxidantes que restauram a função de barreira da pele.



PVP €25,65

Mas todos iguais

• Na função reestruturante, hidratante e reparadora da pele;

• Na sustentabilidade: além de reduzir a concentração de filtros, a gama escolheu os menos nocivos para o mar, o planeta e para a pele;

• No conforto da textura fluida, de rápida absorção, resistente à água e sem perigo de fazer arder os olhos.

Multiplique os resultados com as ampolas MartiDerm

Aliar os protetores da gama Sun Care com a Fórmula nº 10 HD Color Touch SPF 30 das ampolas da marca, mais do que somar, promete multiplicar os resultados. Com uma alta concentração de ingredientes ativos, além do tratamento hidratante, antioxidante e refirmante, ainda protege a pele da poluição e das radiações agressivas dentro e fora de casa (UVA, UVB e luz azul). Com um plus: dá um toque de cor, unificando o tom da pele e ajudando a ocultar imperfeições.



10 ampolas, PVP €22,20

30 ampolas, PVP €53,75

Decida brilhar e ficar com o melhor que o sol e a MartiDerm têm para lhe oferecer. Proteção máxima, bronzeado perfeito, pele sublimada. Está pronta para o verão, e para os 365 dias do ano. A nova gama Sun Care e as ampolas da Fórmula nº 10 HD Color Touch SPF 30 da MartiDerm estão à venda em farmácias e parafarmácias, tanto online como em estabelecimentos físicos.