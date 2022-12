Festas: esta é a bebida de luxo perfeita para brindar e oferecer a alguém especial

Para o exercício que se segue, propomos que feche os olhos. O objetivo é apurar os sentidos. Levemente frutado, sem nunca exceder os limites óbvios do paladar, este néctar cor de ouro, que coroou Isabel II e trata por tu celebridades de todo o mundo, diferencia-se pela efervescência com o peso, conta e medida exigido a uma qualquer sinfonia de luz.



Foi a efervescência do champagne Moët & Chandon que juntou rostos conhecidos – Liliana Santos, Soraia Chaves, Isabel Valadeiro – num dos monumentos mais sumptuosos de Lisboa, o Palácio Nacional da Ajuda, para a primeira festa Moët Effervescence na capital portuguesa. O jantar foi pensado pelo chef Arnaldo Azevedo, que viu renovada a estrela Michelin este ano, com a companhia, claro, do icónico champagne.

Tal qual o encadeamento milimétrico de uma sucessão de fogos lançados ao céu, a abertura de um Moët Impérial – com a garrafa num ângulo de 45 graus, diz a maison – é de grande impacto. O gesto vai direto ao acelerador das batidas do coração. Este ano, o icónico champagne da Moët & Chandon tem direito a uma edição especial: um toque de brilho para enfeitar a mesa e brindar com os fogos de artifício ou para receber como presente inesquecível.



Toque de brilho Vestidas de um inebriante padrão de fogo de artifício dourado sob fundo branco, a simbolizar as mais extraordinárias celebrações da história da Moët & Chandon, as garrafas de edição limitada Spark of Light fazem jus à "casa" que continua empenhada em reunir pessoas à volta de momentos emocionantes e extraordinários. Esta edição exclusiva está disponível em quantidades limitadas e só durante a época festiva.

Edição Limitada Spark of Light Moët & Chandon, à venda em exclusivo no Club del Gourmet do El Corte Inglés, em Lisboa e Gaia. PVPR €54,95

Moët & Chandon ilumina as festas

Fundada em 1743 por Claude Moët, a maison internacionalizou-se pela mão do neto, Jean-Rémy, precursor do sonho da "partilha da efervescência do champagne com o mundo". Há três séculos embrenhada nos momentos dignos de ser celebrados, a Moët & Chandon é especialista em versatilidade. A "casa guardiã" da famosa Avenida de Champagne, em Epernay, França, é detentora das maiores e mais diversas vinhas da região e oferece um portefólio universal de champagnes para cada ocasião e paladar.

Além deste icónico Moët Impérial, que conta mais de 150 anos, a sofisticação da Grand Vintage Collection e a irreverência do Moët Rosé Impérial e do refrescante Moët Ice Impérial deslumbram pelo amplo espectro de sabores e aromas.

Entre em 2023 com o pé direito na companhia da Moët & Chandon, o champagne escolhido para marcar os eventos mais significativos da história, das cortes da realeza às red carpets, do icónico Studio 54 aos Grand Slams.

Vai mais do que a tempo de entrar na corrente que soma aparições em longas-metragens como Pretty Woman ou Titanic. Fica o convite para os principiantes nos paladares da produtora de champagne com mais notoriedade do mundo. Estão todos convidados para a celebração de todos os brilhos.



Edição Limitada Moët Impérial Brut, Moët & Chandon, PVPR €43,95

Edição Limitada Moët Rosé Impérial, Moët & Chandon, PVPR €55,45

Edição Limitada Moët Néctar Impérial, Moët & Chandon, PVPR €57,25

Este ano, brinde com o brilho da efervescência!