Estas ampolas hidratam, protegem e ainda unificam o tom da pele

Podemos dizer que as ampolas são o passo que precisa de incorporar agora para elevar a rotina de beleza diária. Ficou surpreendida? Aliás, podemos dizer mesmo que as ampolas até podem substituir alguns dos produtos que usa, se optar pelas ampolas certas, que reúnem num só tratamento todas as necessidades (e olhe que existem!).

Uma das marcas favoritas de farmácia, a Martiderm, acaba de lançar a 10º ampola, que não só hidrata como atua sobre dois dos fatores mais importantes de envelhecimento prematuro da pele, ao proteger a pele contra elementos agressivos dentro e fora de casa. Desta forma, a pele está protegida em qualquer momento! Além disso, usadas como último passo da rotina de beleza diária, estas ampolas hidratam e unificam o tom de pele. E voilà! Está pronta para sair de casa.

FORMULA Nº10 HD COLOR TOUCH SPF30

Eficácia, proteção e cor num só gesto. Com vitamina C, proteoglicanos, filtros solares e pigmentos de cor, estas ampolas são perfeitas para hidratar e atuar como antioxidante e refirmante da pele. Está assim criada uma das fórmulas mais completas da Martiderm.



A fórmula é hidratante, antioxidante e refirmante, graças ao teor de proteoglicanos – que aceleram a regeneração da pele a partir das camadas mais profundas – e de vitamina C-Tech, que protege, repara e ilumina. A textura é fluida, ligeira, fresca e emoliente. Aplica-se facilmente e tem uma boa absorção.

Graças aos pigmentos de cor de maquilhagem, é garantido que fica com uma cor homogénea no rosto, pescoço e área do decote. A sensação final é o de uma pele suave, aveludada e hidratada.

Como usar: agitar suavemente a ampola e abrir seguindo as instruções da caixa. Aplicar meia ampola no rosto, pescoço e na zona do decote. Massajar suavemente até à absorção total.

PVP 10 ampolas €22,20 PVP 30 ampolas €53,75

Proteção fora e dentro de casa

Numa altura do ano em que ganhamos mais consciência da importância da proteção solar diária, não fossem os bons dias de verão e as longas horas no exterior estarem aí à porta, a inclusão destas ampolas na rotina é o fator-chave para a proteção e cuidado máximo da pele. Sim, porque estas novas ampolas da Martiderm protegem desde a radiação UVA e UVB até à radiação que ocorre indoor, como a luz azul. A par da proteção contra a radiação de amplo espectro, estas ampolas também atuam contra a poluição, outro dos fatores externos que afetam o rosto e potenciam o envelhecimento prematuro.

Incluir na rotina diária um passo como estas novas ampolas da Martiderm promete converter-se no mais básico da estação, sendo algo que pode (e deve!) usar durante todo ano, mas ainda mais no verão.

Composição nota 10

Vitamina C-Tech Efeito antioxidante prolongado e de maior penetração

Proteoglicanos Hidratação, firmeza e elasticidade, que acelera a regeneração da pele desde as camadas mais profundas

Filtros solares SPF 30 que assegura proteção UVA/UVB

Extrato de cacau Protege contra HEV (luz azul) e melhora a elasticidade da pele, o que previne a formação de rugas

Bioshield Escudo protetor antipoluição

Pigmentos de cor de maquilhagem Melhora o tom da pele, ocultando as imperfeições



As ampolas foram desde sempre a imagem de marca da Martiderm e o produto mais conhecido da marca, que é reconhecida pelo setor médico e farmacêutico pelo rigor, inovação e eficácia dos produtos, os quais contêm uma alta concentração de ingredientes ativos. A novidade deste lançamento continua assim o caminho de sucesso traçado pela Martiderm, com uma fórmula segura e eficaz, que "diz o que faz e faz o que diz".