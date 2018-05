Essenciais eco-responsáveis deste verão

Por Máxima, 14.05.2018

Em qualquer loja já se veem mil e um fatos de banho – a principal tendência da estação quente –, com padrões, lisos, texturas e cortes diferentes para favorecer qualquer corpo. Nos pés, as sandálias começam a marcar o passo e os chinelos de barra larga continuam a fazer furor. As carteiras e as mochilas de praia querem-se grandes o suficiente para colocar todos os acessórios indispensáveis. Entre eles, o mais essencial de todos: o protetor solar.

Escolhas adequadas

Deve ser usado diariamente – mesmo no inverno – e por toda a gente. Morenos ou com pele mais branca, já com dois meses de verão ou no primeiro dia ao sol. Todas as zonas expostas devem ser protegidas, mesmo nos dias em que o sol parece encoberto e inofensivo.

Na hora da escolha é importante ter em conta não só o FPS (fator de proteção solar), mas também os ingredientes que compõem as formulações e as indicações para cada tipo de pele. Além disso, deve sempre optar por utilizar um protetor diferente no rosto, a zona mais sensível e exposta do corpo.

Veja na galeria os protetores solares adaptados a cada tipo de pele.

Proteção eficaz que não se vê

Para uma proteção solar eficaz e adequada a todas as pessoas, Avène disponibiliza uma gama de proteção solar para pele sensível, com ingredientes únicos que protegem a pele, sem comprometer a experiência e prazer na aplicação. Esqueça as manchas brancas e a aparência de quem precisa de se mascarar de fantasma para apanhar sol protegida.

A fórmula Avène apresenta uma nova textura de sensação pele nua. A absorção é rápida, o acabamento impercetível e não oleoso.

A gama de rosto está disponível em duas texturas – creme e fluido – para que cada pessoa escolha o protetor solar adequado à pele. Além disso, há ainda a opção com cor, para aqueles que não dispensam uma tez uniforme.

Inovação nos protetores de corpo

Uma das grandes novidades da gama é a bruma acetinada , em spray. As vantagens passam pela hidratação, com propriedades semelhantes a um óleo, e a versatilidade. Pode ser utilizado no corpo, rosto e até mesmo no cabelo, em multi-posições, já que tem uma aplicação 360º. Isto é, pode ser aplicado virado para baixo. De acabamento transparente, não colante, e resistente à água, mantém a pele hidratada e protegida.

Proteção cuidada e consciente

A somar a todas as vantagens da composição, a Avène apresenta ainda mais um fator de peso: todos os protetores solares contêm fórmulas biodegradáveis e mais difíceis de assimilar por organismos marinhos, de forma a minimizar o impacto nos oceanos.

Em parceria com o PUR Projet, a Avène participa num projeto de ajuda para salvar corais no fundo do oceano Pacífico. A iniciativa tem como meta a sobrevivência dos ecossistemas marinhos. Um ótimo ponto de partida para educar as crianças, tanto para a importância da proteção de pele como do planeta.