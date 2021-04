Descubra os últimos lançamentos do momento para uma rotina de autocuidado perfeita!

A família Novex cresceu e torna-se agora mais apetecível, potenciando uma rotina capilar completa e saudável. Lançados pela Embelleze, os novos produtos juntam-se a outros já bem conhecidos da família Novex, destinados, por um lado, a alimentar e cuidar do cabelo – no caso da gama SuperHairFood – e, por outro, a evitar que o stress do dia a dia impacte na saúde dos fios – no caso da linha Dr. Hemp. A escolha é vasta e pode recair em qualquer um dos produtos, sempre de acordo com as necessidades e rituais de beleza de cada uma de nós.

Superalimentação para o cabelo

Restaurar os níveis equilibrados de nutrição do cabelo deve ser uma preocupação de todas nós. A Embelleze sabe disso e dá uma importante ajuda com a gama Novex SuperHairFood, pensada para alimentar o cabelo e garantir aquele aspeto saudável de que todo o cabelo necessita.

Contando com ativos essenciais que ajudam no controlo da oleosidade, os novos produtos da linha Novex SuperHairFood Maracujá e Mirtilo surgem enquadrados na etapa de hidratação do cronograma capilar.



Por ser também rica em antioxidantes, a linha Maracujá e Mirtilo combate os radicais livres, ou seja, trabalha para evitar o envelhecimento precoce das células. E quem não quer manter um aspeto sempre jovem?

Maravilhas do cacau, mas não só…

Já a linha Novex SuperHairFood Cacau e Amêndoas tem uma palavra a dizer no campo da nutrição, levando brilho aos cabelos ao mesmo tempo que os alimenta. O extrato de cacau nutre cada fio e proporciona ainda mais vivacidade, enquanto o óleo de amêndoas é também indicado para nutrir os cabelos, devolvendo-lhes toda a vitalidade que deseja.

Multiproduto? Sim, queremos!

E, nos dias em que temos menos tempo para dedicar à rotina de beleza, o ideal será contar com um multiproduto que cuida de igual forma, mas que foi pensado para responder a diferentes necessidades de uma só vez. Neste caso, o Novex Proteção 3 em 1 é mesmo o nosso melhor aliado por ser um único champô com três funções essenciais: limpar o cabelo, o rosto e o corpo, mas sem deixar a pele ressequida!

Além disso, conta outras vantagens: é antibacteriano, vegan, é amigo dos animais e foi testado dermatologicamente para garantir todas as questões de segurança na utilização.

Minimize o impacto do stress no cabelo

Associada ao stress e ao combate dos seus efeitos na saúde e beleza capilar, a linha Novex Dr. Hemp junta agora à já existente Blindagem o champô, o condicionador e a máscara e o Kit Alisamento – em breve, mais novidade sobre este lançamento aqui na Máxima!

A linha conta com uma fórmula inovadora, que tira partido do óleo de sementes de Cannabis sativa como ingrediente-chave, mas livre de substâncias psicoativas. Combate o frizz dos cabelos, alinha os fios para um penteado perfeito e serve também como leave-in. É ainda resistente à humidade e um importante protetor capilar e térmico com resultado imediato.

E não podemos esquecer as blindagens Novex Dr. Hemp, as primeiras da família a surgirem no mercado. São os produtos ideais para a finalização capilar! A blindagem atua como uma barreira protetora responsável por atenuar as agressões diárias e o frizz, causado pelo stress. Devido às propriedades de proteção térmica, promove também o crescimento saudável, deixando o cabelo sedoso e com um brilho incrível!

Mas as boas notícias não se ficam por aqui, já que toda a linha Novex Dr. Hemp é vegan e amiga dos animais.



Sete bons motivos para comprar

• Óleo de sementes de cânhamo 100% orgânico

• 100% vegan

• Não testado em animais

• Protetor térmico

• Resistente à humidade

• Protetor capilar

• Resultado imediato



Muito além do cuidado capilar

Na categoria de cuidado e higiene pessoal, o destaque vai para os géis perfumantes, última novidade da marca BioSalut. Limpe e perfume as mãos sem as secar, tirando partido das cinco fragrâncias apaixonantes: Café, Coco, Melão, Menta e Morango.

A Embelleze conta ainda com outros produtos na oferta da linha BioSalut, como a Luva de Silicone, um creme de mãos com óleo de silicone e manteiga de carité. Com ação 2 em 1 – antibacteriana e hidratação –, este creme permite criar uma película aveludada que protege contra a pele seca. Da mesma família, o sabonete líquido assegura uma higienização e proteção para mãos e corpo e conta quatro fragrâncias distintas: óleo de amêndoas, algas marinhas, glicerina e erva-doce.