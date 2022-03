De cara lavada: sabias que as águas micelares não são todas iguais?

Somos pessoas de rotinas. Rotinas de sono, rotinas de alimentação, rotinas de trabalho e até rotinas de socialização. Dia após dia, o despertador toca e… começa a rotina, em modo piloto automático. Escovar os dentes. Passar a cara por água. Pôr o sérum, o creme, começar a maquilhagem… STOP! Se é esta a tua rotina de todos os dias, terás de fazer rewind.

Antes de começares a preparar a hidratação da pele para um novo dia, é imperativo que a limpes verdadeiramente. E lavar com água fria não é suficiente. Limpar o rosto com água micelar deve ser o primeiro passo da tua (nova) rotina, para (novos) resultados imediatos e a longo prazo. Na busca por uma pele mais cuidada, a Bioderma deve ser o foco da tua procura. A marca, tendo conhecimento da singularidade dermatológica dos consumidores, e da importância da pele ser protegida e cuidada de acordo com as suas especificidades, desenvolveu um conjunto de águas micelares com objetivos direcionados para os diferentes tipos de pele. Porque o primeiro passo para uma pele mais saudável começa com produtos adequados para ela!

Descobre a água micelar ideal para ti





Desengana-te se ainda achas que a água micelar serve apenas para remover a maquilhagem. Errado! Os poderes das águas micelares Bioderma vão muito além disso: removem a maquilhagem, sim, mas limpam também a pele de impurezas resultantes da poluição, do pólen, do stress, da transpiração… Uma forma simples de purificar, antes de todos os passos essenciais de hidratação e maquilhagem. Vamos descobrir qual é a tua água micelar Bioderma?

Se tens pele mista, oleosa ou acneica

As características: uma pele com tendência à oleosidade – e todas as três o são, em diferentes níveis – tem normalmente sebo em excesso, o que se traduz num aspeto demasiado brilhante. No caso da pele mista, esta tendência só se verifica na zona mais central do rosto; no caso da pele oleosa, o sebo denota-se em todo o rosto. Quando este excesso se traduz em imperfeições, como borbulhas ou pontos negros, estamos perante uma pele acneica. Ainda que seja associada à puberdade, a verdade é que em todas as idades se encontram peles com estas características, muito pelo uso de produtos cosméticos inadequados.







O match perfeito: para ajudar a purificar e a controlar o excesso de sebo, deves usar Sébium H2O Água Micelar na tua rotina diária, de manhã e à noite. Com uma ação supereficaz na limpeza e remoção tanto de maquilhagem como de impurezas, consegue também uma ação seborreguladora, ajudando a pele a regular o excesso de sebo, ao mesmo tempo que a acalma.

Se a tua pele está desidratada

As características: uma pele desidratada é uma pele com, como o nome indica, falta de água. Isto significa que todas as peles – mesmo as oleosas – podem, nalgum momento, estar desidratadas. Normalmente há uma sensação de repuxar, pouca flexibilidade, falta de luminosidade e pode até mesmo apresentar descamação. O stress, o cansaço, o frio extremo, a poluição ou alguns medicamentos podem ser catalisadores de um estado de pele desidratada.







O match perfeito: Hydrabio H2O Água Micelar ajuda a combater ativamente a desidratação da pele, reduzindo a sensação de repuxamento a cada utilização. Com a patente AquageniumTM, ajuda ativamente a pele a reter água à superfície e aumenta a sua hidratação, em cada processo de desmaquilhar e limpar. A pele fica mais tonificada, mais flexível e mais suave.

Se a tua pele tem manchas

As características: quer seja pela idade, pelo excesso de exposição solar desprotegida, por alterações hormonais ou por alguma medicação específica, em algumas fases da vida a pele do rosto pode apresentar manchas – pequenas acumulações de melanina – que, mesmo sem relevo, se tornam incómodas a nível estético. A proteção solar é essencial para prevenir e minimizar manchas, mas toda a rotina de skincare deve adequar-se a esta especificidade.







O match perfeito: para pele com sinais de hiperpigmentação, a recomendação é Pigmentbio H2O Água Micelar, que limpa e desmaquilha respeitando a barreira protetora da pele, ao mesmo tempo que ajuda a eliminar e previne manchas – isto é possível graças à sua formulação com andrografólido e ácido azelaico.

Se tens pele sensível & sensibilizada

As características: em primeiro lugar, vamos às especificidades. Uma pele sensível é um tipo de pele que se mantém ao longo da vida, e que se caracteriza por pele mais fina, mais suscetível a irritações e alergias a produtos que a maioria das peles toleram. Já uma pele sensibilizada é um estado, mais ou menos passageiro, causado por fatores externos: como a limpeza excessiva com esfoliantes, que degradam a barreira cutânea.







O match perfeito: se a tua pele é sensível ou está sensibilizada, Sensibio H20 Água Micelar deve fazer parte da tua rotina. É a primeira água micelar dermatológica da Bioderma, que respeita a barreira da pele enquanto cumpre a sua função de limpeza e desmaquilhante. O segredo? Açúcares naturais, que ajudam a aumentar o limiar de tolerância e protegem contra agentes irritantes.