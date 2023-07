Best of Máxima House of Beauty (Parte III): Palco de experiências, encontros e muitas novidades

Naos

As marcas do grupo Naos – Bioderma, Esthederm e Etat Pur – trouxeram experiências imersivas e apresentaram as principais novidades para este ano.

Nuxe

Huile Prodigieuse esteve em destaque no espaço da Nuxe e brilhou na apresentação das rotinas Glow para o dia a dia e nos criativos penteados do hairstylist convidado.

Pierre Fabre

2023 tem sido um ano rico em inovação para a Pierre Fabre e foram muitas as novidades que apresentaram no seu BeautyLab.

PronoKal

A saúde no processo de perda de peso foi o tema em destaque na talk da PronoKal.

Sephora

Purpurinas e (muitos) truques de maquilhagem estiveram em destaque no corner de maquilhagem da Sephora, que procurou reproduzir no recinto do Máxima House of Beauty a experiência de aconselhamento que se vive em loja.

Steve Madden

Brilho, irreverência e muitas figuras conhecidas do público marcaram presença no sunset exclusivo da marca norte-americana Steve Madden. As novidades mais vibrantes da marca estiveram em destaque no seu espaço.