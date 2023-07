Best of Máxima House of Beauty (Parte II): Produtos-estrela e lançamentos imperdíveis desta edição

Ignae

A Máscara de Argila Vulcânica, produto galardoado com o Prémio do Leitor by Intimissimi na edição dos Prémios Máxima Beleza & Perfume 2023, foi um dos produtos-estrela que os visitantes do Máxima House of Beauty puderam testar no espaço da marca açoriana Ignae.

Intimissimi

Os Prémios Máxima Beleza & Perfumes 2023 contaram, pela primeira vez, com o apoio da Intimissimi, marca do Grupo Calzedonia, como naming sponsor. A marca "made-in Italy" esteve também presente no Máxima House of Beauty, onde surpreendeu os visitantes com muitas ofertas, ativações e consultoria personalizada que incluía um bra specialist.

Izabel de Paula

Entre massagens drenantes e partilha de muitas dicas caseiras, Izabel de Paula trouxe para esta edição os seus produtos bestsellers.

Kiko Milano

No seu corner de maquilhagem, Kiko Milano apresentou a coleção The Little Mermaid, criada em parceria com a Disney, e demonstrou como integrar na rotina de makeup os produtos que fazem furor na rede social TikTok.

L’Oréal Paris

Com foco na iniciativa internacional StandUP, L’Oréal Paris levou a luta pelo fim do assédio para esta edição do Máxima House of Beauty.

Matinal

O Queijo Fresco Cottage fez as delícias de quem visitou o worklab da Matinal.

Miele

Croissants estaladiços e granolas crocantes saíram do forno da cozinha totalmente equipada com eletrodomésticos Miele, instalada no House of Beauty.