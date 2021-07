Alerta férias: o bronzeado perfeito com máxima fotoproteção!

Todos os anos, aos primeiros raios de sol, começa o desejo de longas horas na praia ou numa piscina, intercalando mergulhos com o descanso. O sucesso das férias mede-se, no fim do verão, com o invejável tom dourado que se prolonga pelo outono.

Mas o sonho de uma pele impecavelmente bronzeada é muitas vezes quebrado por manchas na pele ou hiperpigmentação, que tornam o bronzeado irregular. A solução? Uma linha exclusiva de rosto para pele com manchas ou irregularidades pigmentares. O Institut Esthederm procura soluções que protejam e potenciem a preservação da juventude da pele, focando a investigação na monitorização contínua dos principais fatores de envelhecimento, como é o caso do sol. A solução passa por um cuidado fotoprotetor que reeduque a pele, maximizando a sua tolerância ao sol e permitindo exposição solar com proteção, com bronzeado e sem manchas!

Os três aliados para um aspeto irrepreensível

Conseguir um bronzeado bonito e uniforme não é impossível e é essencial, sobretudo no rosto: as manchas são mais notórias, por ser uma parte sempre visível, e o uso de maquilhagem fica comprometido com a irregularidade. É preciso um cuidado extra para garantir uma tez impecável. Há três companheiros indispensáveis no verão, que permitirão uma pele livre de manchas.

Protetor Solar Despigmentante

Para evitar a hiperpigmentação e as inestéticas manchas, é essencial uma ação preventiva, logo aos primeiros sinais. O Photo Reverse Soin Protecteur Éclaircissant é o protetor solar ideal, com ação despigmentante. Este creme bloqueia a via de pigmentação direta e indireta, inibindo a síntese da melanina. A sua aplicação permite uma redução das manchas e uma pele mais luminosa.

Onde usar: na rua, na praia, na piscina… Sim, este protetor solar é resistente à água e tem uma textura ultrafluida, para espalhar em qualquer lugar. Protetor Uniformizador de manchas

Durante o verão, é usual que haja um acentuar das inestéticas manchas no rosto, com a contínua exposição solar. Para uniformizar as manchas, o Photo Regul Soin Protecteur atua apenas na via de pigmentação indireta, bloqueando-a, e permite uma uniformização das irregularidades. Na prática, ajuda a reduzir o contraste entre zonas hiperpigmentadas e a pele bronzeada.

Onde usar: na tua praia predileta ou no destino de sonho destas férias! Sempre seja para bronzear, opta pelo protetor que te garantirá uma cor uniforme, sem descurar a segurança necessária. Com uma textura leve, fluida e com fragrância, é o toque de verão que vais querer sempre na tua carteira!

Um dos equilíbrios mais difíceis na rotina de cuidado de rosto é a utilização de produtos de ação protetora com a rotina de maquilhagem, sobretudo quando a pele apresenta imperfeições.

O Photo Reverse Soin Protecteur Éclaircissant Teinté funciona como protetor solar, como creme diário de rosto e ainda como uniformizador, por ser um creme com cor! A sua utilização permite bloquear a via de pigmentação direta e indireta, inibindo a síntese de melanina. Garante assim uma redução das manchas, mas não fica por aqui. A cor permite a uniformização imediata, enquanto atua de forma prolongada na redução.

Onde usar: nas férias, nas saídas com as amigas, no dia a dia e mesmo no escritório! O fator cor aqui tem a vantagem de poder servir como base para uma rotina de maquilhagem. Além disso, protege também da luz azul, um dos inimigos menos falados da pele – e que, sim, vem até dos ecrãs…

Podes encontrar todos os produtos antimanchas no Institut Esthederm, bem como todos os aliados para uma rotina de cuidados 365 dias!

Descobre também os cuidados de corpo indispensáveis para completar a rotina de verão e prolongar o bronzeado.