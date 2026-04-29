Um nove às seis não tem que ser aborrecido. 5 formas de romantizar um emprego 'normal'

O dia de trabalho é muitas vezes visto como algo a superar e não como algo onde estamos realmente presentes, quase como se a nossa vida começasse depois de sairmos do escritório.

A verdade é que a nossa vida começa no minuto em que acordamos. Nas manhãs cheias de e-mails por responder e nas tardes sem grande emoção - mas tudo isto fica mais fácil se conseguirmos vivê-las com intenção. E não é wishful thinking: com base na psicologia, isto funciona graças à teoria da auto-preceção. Afinal, agir como se já tivessemos alcançado aquilo que queremos pode, efetivamente, ajudar a reprogramar o nosso subconsciente, diminuir a ansiedade e estimular a produtividade. Com tudo isto, os psicólogos aconselham a adotar esta abordagem com o foco em comportamentos para aprender e para nos tornarmos uma melhor versão de nós mesmos.

Parece mais fácil na teoria do que na prática mas talvez funcione ao contrário. Aqui ficam algumas maneiras de romantizarmos o nosso nove às seis:

1. Priorizar algo que gostamos antes de começares a trabalhar

Não importa o quê, nem quanto tempo se dedica a fazê-lo. Priorizar algo que gostamos e nos faz sentir bem assim que acordamos pode mudar o tom do nosso dia, seja isso uma rotina matinal de duas horas, com direito a exercício físico e um pequeno almoço digno de hotel, ou 15 minutos a ler o nosso livro favorito antes da correria do mundo real começar.

2. Tornar o local de trabalho num sítio onde gostamos de estar

Uma planta, uma moldura, a bebida de eleição numa garrafa diferente. Pequenas coisas que a longo prazo vão fazer com que o sítio onde, inevitavelmente, temos de passar o dia inteiro se torne mais agradável.

Isto também se aplica a tudo aquilo que usamos para trabalhar - uma carteira para o trabalho que represente a personalidade, uma agenda que gostamos tanto que te dá vontade de escrever. Pequenas coisas capazes de elevar o estado de espírito.

3. Marcar um plano com amigos a meio da semana

Pode ser um passeio, um café rápido ou uma aula de yoga – fazer planos com amigos durante a semana faz com que esta não sejas apenas dedicada a trabalho. Como se fosse uma pausa - e além disso é uma ótima forma de utilizarmos a nossa bateria social para algo que não esteja relacionado com trabalho.

4. Pensar na nossa vida como se fosse uma série

Perspectiva e mentalidade são mais importantes do que parecem. Quando começamos a olhar para a vida de outra forma, tudo à nossa volta muda e às vezes é tudo uma questão de atitude - escritório de advogados? Episódio de Suits. Jornalismo? Qualquer comédia romântica dos anos 2000. Vendas ou comercial? The Office (pontos extra se fingirmos que existe uma câmara imaginária).

5. Criar uma recompensa para o final do dia

É importante termos algo pelo qual nos podemos sentir entusiasmadas depois do trabalho, por muito pequeno que seja.

Um passeio ao pôr-do-sol, um jantar caseiro, um filme que estamos ansiosas por ver – ter este tipo de coisas planeadas no fim do dia dá-nos uma direção por onde ir (mesmo que subconsciente). Deixamos de contar as horas para o fim de algo e começamos a olhar como um caminho para o próximo plano.

A verdade é que nem sempre podemos mudar a nossa vida, mas podemos sempre mudar a maneira como a experienciamos. As oito horas de trabalho vão passar na mesma, quer lhes prestemos atenção ou não. No fundo, a vida é aquilo que acontece enquanto esperamos por mudança - um novo emprego, uma nova rotina, um novo eu. Não é sobre fingir que gostamos de algo, é sobre saber estar presente naquilo que já existe.