Loewe celebra amor através de campanha criativa

Neste dia dos Namorados, a linha de beleza da Loewe celebra o amor com aromas e cores românticas, através de uma campanha visual apaixonante às mãos do fotógrafo Jonathan Vincent.



Velas e castiçais de cera da coleção "Loewe Home Scents" são os protagonistas desta campanha, sempre com elementos alusivos ao amor, como bolos cor de rosa, embrulhos de presente ou rosas.



Em destaque estão, também, as fragrâncias da linha LOEWE 001, para ele e para ela, e os novos Duo e Trio Sets que reúnem algumas das fragrâncias femininas mais icónicas da marca, que celebram intimidade, paixão e autenticidade.



A criatividade do artista vai mais longe ao usar os frascos caídos em cima de bolos e pudins, ou velas envolvidas por smarties. No fundo, apela-se aqui a um ambiente romântico, refinado e também misterioso, até pelo facto de algumas fotografias estarem ligeiramente desfocadas.

