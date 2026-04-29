A solução para todos os meus problemas? Limpar a casa

Praticamente todos os dias escrevo ou edito um artigo sobre empoderamento feminino e, aqui estou eu, em pleno 2026, a “mandar” outras mulheres limparem a casa. Pausa para enquadramento: a minha recente obsessão por limpezas não começou só com a pandemia - começou com a terapia. Com o aumento da minha autoestima, comecei a perceber que podia ter direito a mais e melhor. Que o meu máximo não devia ser entregue só aos outros - ou ao trabalho cof cof cof - e que a maior fonte de equilíbrio tinha de vir de dentro. De dentro dos meus lençóis lavados, perfumados e trocados semanalmente; do meu poliban brilhante, com as embalagens de produtos alinhadas; do meu frigorífico organizado, do meu fogão, do meu closet (ok… esta zona continua "especial", mas vamos ignorar).

Descobri, com o tempo, que há uma relação silenciosa, mas muito real, entre a minha mente e a minha casa. Quando tudo dentro de mim parece confuso, é quase instintivo procurar ordem no espaço físico à minha volta. Limpar deixa de ser uma tarefa doméstica e passa a ser uma forma de recuperar clareza mental. E descobri também que não estou sozinha. No início do século XX, o psiquiatra suíço Carl Jung defendia uma ideia que hoje continua a ecoar: a casa é muito mais do que um simples refúgio, é um espelho da nossa identidade. Para o teórico, a forma como construímos e organizamos o nosso espaço revela, de forma subtil, a nossa narrativa interior e o nosso estado emocional. Décadas depois, a ciência vem confirmar esta intuição. A chamada psicologia ambiental mostra como o ambiente que nos rodeia influencia diretamente o nosso humor e comportamento. E o mais curioso? Pequenos detalhes do dia a dia - desde a disposição do sofá até à luz natural que entra pelas janelas - podem afetar o nosso bem-estar físico e emocional, mesmo quando não nos apercebemos disso.

Para mim, as limpezas não têm a ver com perfeição. Também não sonho com uma casa minimalista. Com algum autoconhecimento consigo responder que é sobre controlo, ou, mais honestamente, a ilusão dele. Quando a cabeça está cheia, dobrar roupa ou limpar um canto devolve-me uma sensação imediata de estabilidade. O exterior não resolve o interior, i know, mas distrai-o com precisão cirúrgica.

E depois há o lado menos confesso disto tudo: o consumo. Porque hoje até a limpeza tem estética e algoritmo, ao longo do último ano o meu For You tornou-se uma zona com cheiro a limpo. E se há quem compre roupa de ginásio nova para ir treinar (não queria tornar isto só sobre mim mas ok...), comecei também a adquirir ferramentas para limpar como se isso fosse uma performance de auto-otimização. Esponjas com sorrisos. Detergentes que custam mais que hidratantes faciais. Perguntem-me o meu tecido favorito e não esperem caxemira. Estão cientes do poder multifunções das microfibras?

#DysonHomeReset #WeeklyReset ? original sound - Jack Callaghan @jack.designs AD - Having a puppy means I spend 60% of my time cleaning up after them and the other 40% doing whatever they ask me to do…and I LOVE it. Plus I have the NEW @Dyson UK Clean+Wash Hygiene - it’s super lightweight (just 3.82kg) which makes it easy to take up and down stairs and it basically does everything in one go - picking up daily dust, dirt and even hair all while actually washing the floors. The microfibre roller is Dyson's most absorbent meaning the floor dries super quick and streak free ? #DysonWetCleaner

Bem-vindos ao mundo encantado das limpezas

Foi assim que entrei na era da limpeza como experiência - e, inevitavelmente, na era do Dyson Clean+Wash Hygiene. Gosto de pensar nele como uma adesão a uma tendência cultural: a limpeza deixou de ser tarefa e passou a ser linguagem. Um gesto que circula entre TikTok, interiores impecáveis e a fantasia muito contemporânea de que uma casa limpa é sinónimo de uma vida resolvida. E a Dyson (com os seus "iPhones" dos cuidados de beleza e limpeza) sabe perfeitamente isso. Não vende apenas tecnologia, mas controlo embalado em design (e algum status social sim). A promessa da Clean+Wash Hygiene não é só aspirar o chão enquanto o limpa (pensem nela como o resultado de um romance entre uma esfregona e um aspirador): é eliminar o ruído visual e emocional da sujidade com um objeto que parece mais próximo de um gadget de futuro do que de uma mopa.

A primeira vez que a usei percebi o que isto realmente significa. Não é só a eficiência, é o ritual. O deslizar silencioso (uso-a até quando o meu namorado está a dormir!), a sensação de que a água está sempre limpa, o brilho imediato no chão como resposta quase emocional. Cada peça desmonta-se e limpa-se em segundos. Fica a carregar numa estrutura que quero expôr como uma escultura na sala. É-me difícil não admitir: há algo profundamente satisfatório em ver o caos a desaparecer em tempo real. Ao menos a sujidade da vida saisse assim...

My pride and joy: Dyson Clean+Wash Hygiene, que limpa e lava Foto: DR

De qualquer forma, a minha obsessão não podia ser mais atual. A limpeza já não é só higiene. É estética, é ansiedade gerida, é self-care? A Dyson apenas entra nessa equação como o objeto perfeito para uma geração que transformou tarefas domésticas em experiências performativas de bem-estar. A parte boa é que quanto mais desorganizada a minha cabeça fica, mais obsessivamente a minha cozinha brilha.

Clean girl aesthetic tornada literal

Este novo tipo de cuidado já não é privado, é curado. A chamada vanity hygiene transformou a forma como habitamos o espaço: a casa de banho já não é funcional, é cenário; os produtos já não vivem escondidos, vivem alinhados como se fossem parte de uma instalação estética. O privado tornou-se visível e o visível tornou-se exigência (sim, mais uma. Não conseguimos mesmo mater nada como hobby). Só que isto liga-se diretamente a outra coisa: a pressão invisível de fazer tudo e fazê-lo bem. Tal como não conseguimos levar o wellness 'numa boa', também a limpeza está a tornar-se... suja.

“Se tens demasiado para fazer, faz menos” continua a ser uma frase quase irritante na sua simplicidade. Mas é também uma verdade desconfortável quando se percebe que a maior parte do trabalho invisível ainda recai sobre as mulheres, dentro e fora de casa. Foi isso que Tiffany Dufu desmontou em Drop the Ball (memória e manifesto, de 2017): a ideia de que largar o controlo também pode ser uma forma de poder. Tento não transformar o meu limpar em mais um ato de perfeição, mas uma negociação constante com o que escolho controlar. Aquilo que parece desordem pode, na verdade, ser apenas um sistema pessoal (ou uma bagunça curada). Para mim, limpar nunca é linear. É distração, memória, procrastinação produtiva. É caos com intenção. Limpar traz alegria. Limpar traz uma sensação de alívio. Limpar traz-me 10 minutos guilt free no Tiktok (funciono melhor com subornos). E se nada disto resultar… posso sempre voltar a usar técnicas mais agressivas de persuação, como lembrar-me que não limpar a casa engorda.