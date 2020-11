Carolina A. Herrera e Karlie Kloss conversam sobre amor próprio, coragem e poder feminino

Diretora criativa de perfumes da The House of Herrera Fragances, Carolina Adriana Herrera seguiu as pisadas da mãe, com quem partilha o nome, criando o seu próprio rumo no fascinante mundo da beleza. Já Karlie Kloss, para além de ser uma supermodelo e cúmplica da marca há vários anos, decidiu aprender a complexa linguagem da programação e depois ensiná-la a outras jovens. O que têm estas duas mulheres jovens e promissoras em comum? Ambição, visão - e talento não lhes falta.



A propósito do lançamento do novo perfume Good Girl Suprême, as duas juntaram-se para uma troca de confissões. O perfume, lançado em 2016 , já é um bestseller, mas neste Natal chega na versão Suprême, ainda mais ousada. Pensado para mulheres com personalidade, o Good Girl Suprême é irreverente e incentiva-nos a ser a melhor (e mais autêntica) versão de nós próprias. A fragrância revela-se através de delicadas notas de jasmim e tuberosa que contrastam com as de feijão tonka e cacau. O formato de um sapato preto da embalagem espelha a elegância da marca, e o ligeiro brilho que se esbate sobre o mesmo é uma metáfora que simboliza o lado mais sedutor e camaleónico de qualquer mulher.



Carolina Adriana Herrera e Karlie Kloss sobre os receios e aspirações da adolescência, as crenças de cada uma, os desafios e imprevistos da vida, mas também a capacidade que todas as mulheres têm de se superar constantemente, e de procurar de forma incessante a verdadeira versão de si mesmas.



O Good Girl é sobre dualidade, sobre luz e sombra. Estamos conscientes de que a nossa versatilidade nos torna seres humanos mais fortes?

Carolina: Há algo de muito sensível, humano e fortalecedor no reconhecimento das nossas próprias fraquezas. Uma vez que sejamos capazes de o fazer, podemos dar a volta a isso e usá-lo em nosso proveito, o que eu penso ser uma qualidade muito humana.

Karlie: E quando se mostra essa vulnerabilidade, ela torna-nos mais fortes. Abraçar as nossas fraquezas pode realmente tornar-se a nossa força, e esta dualidade é exactamente o que o Good Girl representa.

Voltando aos vossos anos de adolescência, diriam que eram seguras de vocês próprias?

Carolina: Ser adolescente não tem a ver com sentir-se seguro, é um rito de passagem. É um período de passagem, conhecer - e, esperemos, aceitar - todas as nossas fraquezas, algo que continua nos anos que se seguem. Nunca se está 100% seguro, apenas mais seguro com quem se é e menos preocupado em tentar apresentar-se de uma certa forma. Ser uma "Good Girl" é abraçar toda a dualidade que nos ajuda a chegar a esse ponto: é sempre um trabalho em evolução.

Karlie: Concordo plenamente. Tenho estado recentemente a refletir sobre a minha carreira de modelo e como projetei uma imagem de confiança no início da minha adolescência, mas nem sempre me senti assim por dentro. Ainda estou a crescer, é provavelmente uma viagem para toda a vida. Mas quanto mais amadureço, mais autoconfiante e segura de mim própria me torno.

Têm algumas dicas ou truques para aumentar a autoconfiança?

Carolina: Sempre acreditei que é muito importante não mentirmos a nós próprias. Abraçar quem se é e não se comparar com os outros é absolutamente essencial.

Karlie: Penso que é um grande conselho. Da minha experiência, a autoconfiança e o empoderamento vêm de marchar ao ritmo do "nosso próprio tambor" e sermos quem somos de forma autêntica. Foi preciso coragem para me concentrar nos meus interesses autênticos em vez de ser o que outras pessoas queriam que eu fosse, mas é assim que realizamos todo o nosso potencial.

Carolina: Mesmo que seja um caminho diferente, mais longo, e mais difícil, é sempre bom escolhe-lo se o sentires no teu coração.

Karlie Kloss

Essa é uma mensagem muito poderosa. O que vêm quando se olham ao espelho? Gostam do que vêm?

Karlie: Depende do dia! Penso que, tal como muitas mulheres, há dias em que sou dura comigo mesma. Sendo uma pessoa naturalmente motivada e competitiva, tive de aprender a não me comparar aos outros e a ter orgulho na mulher que vejo ao espelho, independentemente da forma como me vejo.

Carolina: Tento sempre encontrar um detalhe que adoro no que vejo. Quer seja algo tão superficial como o meu cabelo, ou simplesmente o efeito que um sorriso dos meus filhos tem em mim: mesmo que não esteja satisfeita com o todo, tento sempre procurar algo positivo.

Poderiam nomear alguns dos vossos ícones que desafiaram o status quo, e que mudaram o mundo para melhor?

Carolina: Se vamos falar de rebeldes, eu diria em primeiro lugar a minha mãe, que se tornou designer contra todas as probabilidades, aos 40 anos. Com quatro filhos, num país estranho ao seu, e invadindo o mundo da moda do nada: para mim, isso é pura coragem. Depois há pessoas como Eleanor Roosevelt, que defendia os direitos das mulheres e era contra a discriminação racial, e raparigas como Malala, que têm a coragem de se oporem a toda a cultura e religião para lutar por aquilo em que acreditam. Portanto, para mim são realmente estas mulheres as destemidas, corajosas, e as únicas Joanas d’Arc, muitas das quais ainda não são conhecidas. E, claro, tu Karlie!

Karlie: Obrigada isso é muito amável. Adoro o que disseste sobre a admiração pelas figuras ocultas que são pioneiras e mudam o curso da história, quer saibamos ou não os seus nomes. Isto acontece muito no mundo da tecnologia: Ava Lovelace, filha de Lord Byron, foi uma das primeiras a inventar computação. Grace Hopper, uma verdadeira pioneira em programação informática, foi uma das primeiras programadoras do computador Harvard Mark I, e Katherine Johnson, uma brilhante matemática da NASA que desempenhou um papel crítico na missão Apollo 11 à lua, são duas outras mulheres na tecnologia que desafiaram as probabilidades e mudaram o mundo. E, Carolina, não podia estar mais de acordo, a tua mãe é uma das mulheres mais corajosas, ousadas, corajosas e inspiradoras que conheço. Vê-la no seu atelier, e ver o modo como ela lidera com tanta graça ensinou-me tanto sobre o que significa ser uma mulher poderosa.

Carolina Herrera

Qual foi a coisa mais louca que já fizeram na vida?

Karlie: Para mim, ainda me sinto "louca" por ter sido descoberta num centro comercial na adolescência e por isso ter levado a esta incrível vida e carreira na moda que me permitiu experimentar o mundo de uma forma que excedeu as minhas expectativas mais loucas. Numa escala muito menor, algo que me pareceu realmente rebelde foi quando pintei o cabelo de loiro platinado quando tinha 24 anos. Olhando para trás, foi um ato de rebelião contra a minha identidade durante um ponto fulcral da minha vida, pessoal e profissionalmente, onde eu estava realmente a crescer em mim própria.

Carolina: Percebo o que queres dizer: uma vez cortei o meu cabelo curto como um rapaz da mesma idade, e estes momentos podem ser verdadeiros pontos de viragem.

O que pensam que cada mulher deveria experimentar pelo menos uma vez na vida?

Carolina: Um desgosto de amor! Tão importante. Tanto mulheres como homens. É horrível, mas é um caminho importante que todos nós devemos percorrer em algum momento da vida.

Karlie: Da mesma forma, penso que experimentar e superar o fracasso é uma lição incrivelmente importante. Descobrir a sua própria força e resiliência é uma parte fundamental do crescimento como pessoa.



Carolina: Porque nos permite mudar de direção ou de hábito, e permite-nos olhar em diferentes direções.

Karlie: Esse espaço desconfortável é onde se desenvolvem realmente novas capacidades, e nos apercebemos da força que talvez não tivéssemos aproveitado antes.

Good Girl Suprême

O perfume Good Girl encoraja-nos a rebelar-nos contra o que é confortável. Como pensam que devemos cultivar o nosso lado rebelde?

Carolina: Agir! Pensar, ler, investigar e ser curiosa. Tomar uma posição sobre as coisas em que se acredita. Não apenas politicamente, mas seguindo os nossos sonhos, crenças, e coisas que amamos. A curiosidade é rebelde.

Karlie: Não podia estar mais de acordo. É rebelde formar a nossa própria opinião e mantermo-nos fiéis a nós próprios, mesmo que isso vá contra a norma. Quando comecei a aprender programação, foi por interesse genuíno e não como um ato de rebeldia. As pessoas estavam tão confusas que alguém com o meu passado na moda estava interessado em código, mas eu continuei a seguir a minha curiosidade inicial. Eventualmente, isso levou a iniciar [campo de férias gratuito] Kode With Klossy, sem fins lucrativos, para capacitar outras jovens mulheres a explorar e desenvolver estas capacidades. Em retrospetiva, foi bastante rebelde desafiar as expectativas que outros me impuseram.

Como gostariam de ser recordadas?

Carolina: Como alguém generoso, honesto, humilde e um pouco rebelde, e como uma boa mãe.

Karlie: Como uma boa filha, amiga, e mulher. Como aventureira e rebelde...

Carolina: ...tal como uma boa rapariga!