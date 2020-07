A arte do multimasking

Não é propriamente "a" novidade da estação. As máscaras faciais são, aliás, um bom oldie da beleza feminina, chegando a remeter à tradição ayurvédica. Formuladas na sua forma clássica, através de misturas de ingredientes caseiros, e aplicadas na privacidade do lar, "saltaram" para as redes sociais pelas mãos (e selfies) das millennials, razão pela qual têm vindo a registar nos últimos tempos um boom nas vendas do mercado da cosmética.



Segundo o Euromonitor Internacional, a previsão é que este único produto registe um crescimento de quase 10% a nível mundial até 2021, o que justifica que todos os pequenos e grandes nomes da indústria estejam a lançar máscaras tecnologicamente avançadas, sensoriais e práticas e com embalagens apelativas. Talvez este fenómeno seja o resultado da globalização e da necessidade cada vez maior por uma "beleza portátil", ou talvez seja apenas mais uma consequência do fascínio ocidental pelas rotinas de beleza das coreanas, mas independentemente das razões para o seu sucesso, esta tendência já revelou que veio para ficar.



multimasking ou mask bingeing que, segundo a definição americana, é o ritual de aplicar diversas máscaras em simultâneo, em diferentes pontos do rosto. Fruto também de condições de pele cada vez mais específicas, tanto das senhoras como dos homens, o objetivo deste ritual é tratar as diferentes problemáticas de uma só vez, sem que para isso seja necessário perder muito tempo.

Antes de começar

Escolha uma hora do dia em que possa relaxar durante 15 a 20 minutos, de preferência ao final do dia.

Limpe a pele e aplique um tónico em todo o rosto e pescoço.

Avalie as necessidades da sua pele antes de eleger a combinação adequada, os pontos onde está seca ou desidratada, onde os poros estão mais dilatados ou se tem borbulhas.

Aplique camadas ligeiramente espessas no rosto com a ajuda de um pincel de base, para ser mais precisa, e evite o contorno dos lábios e o contorno dos olhos.

Uma solução para cada ocasião

De uma forma geral: Aposte numa máscara iluminadora nas bochechas e numa purificante de argila para o nariz. Escolha uma máscara de aloé vera (ou com outros ingredientes calmantes e apaziguantes) para os pontos mais claros e uma hidratante para os pontos mais secos do rosto. Nas zonas mais escuras do rosto, escolha produtos com infusões de vitaminas. No contorno dos olhos, aplique uns patches descongestionantes e hidratantes.

Antes de um voo de longo curso: Aplique uma máscara calmante onde há tendência para vermelhidão (frequentemente nas linhas nasogenianas e bochechas), hidratante nas zonas que tendem a ficar mais secas, como as maçãs do rosto, e ainda uma máscara clarificante na testa e queixo, se houver tendência para ficar com borbulhas.

Depois de uma festa: Aposte numa máscara hidratante e purificante e numa outra em tecido (ou rodelas de pepinos frescos) específica para o contorno dos olhos.

Antes das férias: Faça uma máscara com propriedades esfoliantes para remover as células mortas à superfície, promovendo um bronzeado uniforme e bonito.

Depois da exposição solar prolongada: Escolha uma máscara calmante para apaziguar a pele que estará sensibilizada e combine-a com uma máscara de firmeza na oval do rosto.

Durante a TPM: Porque a pele estará mais sensível e propensa a desenvolver inflamações, como borbulhas, o ideal será procurar fazer uma máscara com propriedades anti-inflamatórias dois dias antes do período, procurando ingredientes como o ácido salicílico, e hidratar bem os lábios e o contorno dos olhos.

Para matificar: Para peles mistas a oleosas com tendência a desenvolver borbulhas ou pontos negros, o multimasking perfeito consiste em aplicar uma máscara purificante na zona T para remover as impurezas e os pontos negros, de preferência de argila, combinando-a com um produto para fechar os poros nas maçãs do rosto.

Para prevenir as rugas:

Aplique uma máscara nutritiva sobre as maçãs do rosto e uma de hidratação na zona T e no decote.



*Artigo originalmente publicada na edição 359 da Máxima.